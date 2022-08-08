«Мы можем затормозить выдачу виз». Премьер Финляндии выступила за ограничение въезда туристов из России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что необходимо ограничить туризм из России. Политик считает неправильным, что граждане РФ «могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» на фоне спецоперации на Украине. Об этом она сказала в интервью финским СМИ.
«Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», — отметила Марин (цитата по РИА Новости).
Сейчас россияне могут пересечь финскую границу по визе любой страны Шенгенского соглашения. По словам Марин, у Хельсинки нет собственных инструментов, которые позволили бы ограничить такие действия.
«Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», — добавила премьер. Он также сообщила, что вопрос санкций в отношении туризма из России, возможно, будет обсуждаться в Совете Европы.
Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Хельсинки намерен ограничить туризм в Европу для россиян с финской визой, которые используют Суоми лишь как транзитную страну.
В начале августа глава МИД Эстонии заявил, что хочет включить в санкции запрет на выдачу россиянам виз в ЕС.