«Мы можем затормозить выдачу виз». Премьер Финляндии выступила за ограничение въезда туристов из России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что необходимо ограничить туризм из России. Политик считает неправильным, что граждане РФ «могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» на фоне спецоперации на Украине. Об этом она сказала в интервью финским СМИ.



«Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», — отметила Марин (цитата по РИА Новости).

