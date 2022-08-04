Глава МИД Эстонии заявил, что хочет включить в санкции запрет на выдачу россиянам виз в ЕС

Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в санкции против РФ. Об этом 4 августа заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу в интервью Bloomberg.



Как сообщает агентство, дипломат, находящийся сейчас с визитом в Киеве, «призвал к запрету на выдачу виз гражданам России на всей территории Европейского Союза». Эту меру он предлагает включить в следующий пакет санкций.



28 июля стало известно, что Эстония прекращает выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз. Также гражданам РФ и Белоруссии больше нельзя устраиваться на работу с визой, выданной другим государством — членом Евросоюза. Сообщалось также, что ведущие партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам. В Кремле заявляли, что любые запреты выдачи шенгенских виз не останутся без ответной реакции.

