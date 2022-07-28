Эстония прекращает выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз

Власти Эстонии утвердили новые санкции против россиян — теперь гражданам РФ не предоставляют временный вид на жительство и учебные визы. Об этом 28 июля говорится в сообщении эстонского МИД.
«Правительство утвердило санкцию, которая ограничивает возможности граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии», — говорится в сообщении.
Также гражданам РФ и Белоруссии больше нельзя устраиваться на работу с визой, выданной другим государством — членом Евросоюза.
«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.