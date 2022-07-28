Эстония прекращает выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз

Власти Эстонии утвердили новые санкции против россиян — теперь гражданам РФ не предоставляют временный вид на жительство и учебные визы. Об этом 28 июля говорится в сообщении эстонского МИД.



«Правительство утвердило санкцию, которая ограничивает возможности граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии», — говорится в сообщении.



Также гражданам РФ и Белоруссии больше нельзя устраиваться на работу с визой, выданной другим государством — членом Евросоюза.