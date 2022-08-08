Финляндия хочет ограничить транзитный туризм в Европу для россиян с шенгенскими визами

Финляндия намерена ограничить транзитный туризм в Европу для россиян с выданными финскими дипломатическими представительствами шенгенскими визами. Об этом 8 августа заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью местным СМИ.



По словам Таннера, Финляндия будет реагировать на подобные поездки в другие европейские страны, поскольку МИД страны понимает, что «некоторые российские путешественники используют Суоми только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».

