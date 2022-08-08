Финляндия хочет ограничить транзитный туризм в Европу для россиян с шенгенскими визами

Финляндия намерена ограничить транзитный туризм в Европу для россиян с выданными финскими дипломатическими представительствами шенгенскими визами. Об этом 8 августа заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью местным СМИ.
По словам Таннера, Финляндия будет реагировать на подобные поездки в другие европейские страны, поскольку МИД страны понимает, что «некоторые российские путешественники используют Суоми только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».
Глава консульской службы отметил, что заявителям, которые пользовались финскими шенгенскими визами только для транзита, могут отказать в выдаче новой визы. Он добавил, что МИД уже ограничивает возможность записи на прием для получения визы и в будущем может увеличить срок рассмотрения заявлений.
Ранее больше половины финнов выступили за прекращение выдачи виз гражданам России, а финские депутаты определились, как именно хотят ограничить выдачу виз россиянам. По их мнению, запрет не должен касаться диссидентов и тех, чьи родственники живут в Финляндии.