    Пробки

    3/10

    usd60.37eur61.36
    Интервью с ГоблиномГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Финляндия хочет ограничить транзитный туризм в Европу для россиян с шенгенскими визами

    10036
    24 комментария

    Финляндия намерена ограничить транзитный туризм в Европу для россиян с выданными финскими дипломатическими представительствами шенгенскими визами. Об этом 8 августа заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью местным СМИ.

    По словам Таннера, Финляндия будет реагировать на подобные поездки в другие европейские страны, поскольку МИД страны понимает, что «некоторые российские путешественники используют Суоми только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».

    Глава консульской службы отметил, что заявителям, которые пользовались финскими шенгенскими визами только для транзита, могут отказать в выдаче новой визы. Он добавил, что МИД уже ограничивает возможность записи на прием для получения визы и в будущем может увеличить срок рассмотрения заявлений.

    Ранее больше половины финнов выступили за прекращение выдачи виз гражданам России, а финские депутаты определились, как именно хотят ограничить выдачу виз россиянам. По их мнению, запрет не должен касаться диссидентов и тех, чьи родственники живут в Финляндии.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close