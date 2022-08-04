Большинство финнов выступает против выдачи виз россиянам

Больше половины финнов выступили за прекращение выдачи виз гражданам России. Опрос провела компания Taloustutkimus, в нем участвовало около тысячи человек, пишут 4 августа финские СМИ.



На вопрос, должна ли Финляндия перестать выдавать визы, положительно ответили 58 процентов респондентов. В основном это мужчины 50–64 лет с высокими доходами. 24 процента опрошенных с этим не согласились, а еще 18 процентов не определились с ответом.



Финские депутаты определились, как именно хотят ограничить выдачу виз россиянам. По их мнению, запрет не должен касаться диссидентов и тех, чьи родственники живут в Финляндии.

