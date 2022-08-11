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    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

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    Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами

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    75 комментариев

    Эстония закрывает через неделю границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Об этом 11 августа сообщают эстонские СМИ со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

    «На обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию», — рассказал министр иностранных дел.

    Есть и исключения. Под них попали дипломаты, члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми перевозками и пассажирскими перевозками, а также те, кто имеет родственников-граждан или постоянный ВНЖ в Эстонии. Кроме того, разрешается въезд по гуманитарным соображениям.

    Запрет не распространяется на визы, выданные другими странами Евросоюза.

    «Львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения, — не разрешается», — добавил глава ведомства.

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    Комментарии 75

    hoboot11 Авг 2022 в 16:06
    то есть и нашим двери открыли но не широко и своим подлизaли. прибалты как всегда. ох не злили б Русского медведя.
    +0−0
    Delon11 Авг 2022 в 15:55
    Мало куратов лупили
    +0−0
    baddanZer11 Авг 2022 в 15:46
    Исключение сделают только для тех граждан России, кто везёт дрова.
    +1−1
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