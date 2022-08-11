Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами

Эстония закрывает через неделю границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Об этом 11 августа сообщают эстонские СМИ со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.



«На обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию», — рассказал министр иностранных дел.



Есть и исключения. Под них попали дипломаты, члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми перевозками и пассажирскими перевозками, а также те, кто имеет родственников-граждан или постоянный ВНЖ в Эстонии. Кроме того, разрешается въезд по гуманитарным соображениям.