Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами

Эстония закрывает через неделю границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Об этом 11 августа сообщают эстонские СМИ со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.
«На обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию», — рассказал министр иностранных дел.
Есть и исключения. Под них попали дипломаты, члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми перевозками и пассажирскими перевозками, а также те, кто имеет родственников-граждан или постоянный ВНЖ в Эстонии. Кроме того, разрешается въезд по гуманитарным соображениям.
Запрет не распространяется на визы, выданные другими странами Евросоюза.
«Львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения, — не разрешается», — добавил глава ведомства.