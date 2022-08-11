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    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

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    Канцлер ФРГ Шольц усомнился, что ЕС полностью прекратит выдачу виз россиянам

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    5 комментариев

    Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил сомнение в том, что Евросоюз полностью прекратит выдачу виз российским гражданам. Об этом он сообщил в четверг, 11 августа, во время пресс-конференции с участием берлинских СМИ.

    «Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов. Если мы направим их (санкции. — Прим. ред.) против всех, в том числе невиновных людей, это, скорее, ослабит принятые меры», — заявил Шольц (цитата по Merkur).

    Канцлер уточнил, что скептически относится к общему запрету на въезд россиян в Европу. Введение санкций против всех граждан РФ он считает неоправданным.

    Сегодня «Фонтанка» писала, что через неделю Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Тем не менее есть исключения. Под них попали дипломаты, члены их семей, лица, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками, а также те, кто имеет родственников-граждан или постоянный ВНЖ в Эстонии. Въезд разрешается и по гуманитарным соображениям.

    Накануне, 10 августа, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесли на обсуждение в ЕС. Отвечая на вопрос прессы о том, поддерживает ли канцлер Германии предложение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, Хебештрайт ответил, что по этому поводу пока нет единой позиции.

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок11 Авг 2022 в 15:25
    Шольцнаш! :)
    +3−0
    Evil_Dogooder11 Авг 2022 в 15:14
    "Если мы направим их (санкции — Прим. ред.) против всех, в том числе невиновных людей, это скорее ослабит принятые меры», — заявил Шольц"

    Ага, всё-таки дошло, что если наказывать невиновных, то результат будет не бунт дома ради возвращения из немилости, а ненависть к внешнему врагу и консолидация общества. Надо же, какая новость. Ну и можно для протокола записать, что-де по мнению Штольца, (а) в России навалом "невиновных людей" и (б) коллективные наказания это нехорошо, и всякие их меры бить по невиновным не должны. Для дальнейшего использования в дискуссиях.
    +2−1
    Pilat11 Авг 2022 в 15:01
    Не сомневайся Шольц, вспомни дедушку, вспомни традиции германии!
    Ты же немец!
    Выше нордический нос!
    +1−3
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