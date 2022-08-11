Канцлер ФРГ Шольц усомнился, что ЕС полностью прекратит выдачу виз россиянам

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил сомнение в том, что Евросоюз полностью прекратит выдачу виз российским гражданам. Об этом он сообщил в четверг, 11 августа, во время пресс-конференции с участием берлинских СМИ.
«Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов. Если мы направим их (санкции. — Прим. ред.) против всех, в том числе невиновных людей, это, скорее, ослабит принятые меры», — заявил Шольц (цитата по Merkur).
Канцлер уточнил, что скептически относится к общему запрету на въезд россиян в Европу. Введение санкций против всех граждан РФ он считает неоправданным.
Сегодня «Фонтанка» писала, что через неделю Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Тем не менее есть исключения. Под них попали дипломаты, члены их семей, лица, которые занимаются международными грузовыми и пассажирскими перевозками, а также те, кто имеет родственников-граждан или постоянный ВНЖ в Эстонии. Въезд разрешается и по гуманитарным соображениям.
Накануне, 10 августа, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесли на обсуждение в ЕС. Отвечая на вопрос прессы о том, поддерживает ли канцлер Германии предложение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, Хебештрайт ответил, что по этому поводу пока нет единой позиции.