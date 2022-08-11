Канцлер ФРГ Шольц усомнился, что ЕС полностью прекратит выдачу виз россиянам

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил сомнение в том, что Евросоюз полностью прекратит выдачу виз российским гражданам. Об этом он сообщил в четверг, 11 августа, во время пресс-конференции с участием берлинских СМИ.



«Мы приняли очень далеко идущие санкции, которые затрагивают олигархов. Если мы направим их (санкции. — Прим. ред.) против всех, в том числе невиновных людей, это, скорее, ослабит принятые меры», — заявил Шольц (цитата по Merkur).

