Кабмин Германии: Запрет шенгенских виз для россиян внесли на обсуждение в ЕС

Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесли на обсуждение в ЕС. Об этом 10 августа на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.



По его словам, на данный момент вопрос находится на повестке.



«Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — сказал Хебештрайт.

