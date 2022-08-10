Кабмин Германии: Запрет шенгенских виз для россиян внесли на обсуждение в ЕС

Предложение о запрете шенгенских виз для россиян внесли на обсуждение в ЕС. Об этом 10 августа на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет ТАСС.
По его словам, на данный момент вопрос находится на повестке.
«Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», — сказал Хебештрайт.
Отвечая на вопрос прессы о том, поддерживает ли канцлер Германии Олаф Шольц предложение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, Хебештрайт сообщил, что по этому поводу пока нет единой позиции.
Тогда как представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдёт в конце августа в Праге, может обсуждаться это предложение. Она отметила, что оно включает в себя запрет на выдачу виз не только для туристов из России, но и для представителей гражданского общества РФ, учащихся и родственников граждан стран ЕС.
Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти Евросоюза должны прекратить выдавать туристические визы для россиян. Посещение Европы, по её словам, является «привилегией, а не правом».
До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин высказала аналогичную точку зрения. По мнению политика, необходимо ограничить туризм из России. Она считает неправильным, что граждане РФ «могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» на фоне спецоперации на Украине.
При этом в Еврокомиссии заявляли, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям.