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    Главы МИД ЕС встретятся, чтобы обсудить сокращение выдачи виз россиянам

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    42 комментария

    Главы МИД ЕС на неформальной встрече 31 августа в Праге обсудят возможности по изменению визового кодекса, чтобы сократить выдачу туристических виз россиянам. Об этом 18 августа сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

    «На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз российским гражданам, к которой смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», — рассказал источник.

    Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. Ранее глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки.

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    Комментарии 42

    serglaz18 Авг 2022 в 13:32
    Как выразилась эстонская премьерша: "Посещение Европы — это привилегия, а не право человека».
    Будет уместным возразить: получение газа, нефти, удобрений, - это тоже не право европейских стран. Это привилегия, ее нужно заслужить ))
    +0−3
    SU LUX INN18 Авг 2022 в 12:37
    добрая Новость! сегодня День добрых новостей!
    +2−2
    kоt-obormot18 Авг 2022 в 12:21
    АхахахахаХа! Где мои комментарии про местных платных глств?
    +1−3
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