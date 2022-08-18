Главы МИД ЕС встретятся, чтобы обсудить сокращение выдачи виз россиянам

Главы МИД ЕС на неформальной встрече 31 августа в Праге обсудят возможности по изменению визового кодекса, чтобы сократить выдачу туристических виз россиянам. Об этом 18 августа сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз российским гражданам, к которой смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», — рассказал источник.