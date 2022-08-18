Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. А утром еще и закрыла границу для грузовиков

Как сообщили в ФТС России 18 августа, с 09:00 до 12:00 полностью остановлено движение грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангорода — Нарвы. Всё из-за ремонта дорог, прилегающих к погранпереходу.
Судя по уличной онлайн-камере, на мосту Дружбы сейчас пусто. О том, что нет желающих рискнуть с эстонскими визами, сообщают и очевидцы в чате «Эстония Россия». С шенгеном других стран туристов пускают.
При этом в Интернете распространяются страшилки о том, что выезжающим из Эстонии с эстонскими визами их аннулируют. Но такой меры изначально не заявлялось, и подтверждения этой информации нет.
Эстония одновременно прекратила выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз. Также гражданам РФ и Белоруссии больше нельзя устраиваться на работу с визой, выданной другим государством — членом Евросоюза. 4 августа глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки.