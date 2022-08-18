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    Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. А утром еще и закрыла границу для грузовиков

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    40 комментариев
    Фото: кадр с уличной онлайн-видеокамеры
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    Как сообщили в ФТС России 18 августа, с 09:00 до 12:00 полностью остановлено движение грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангорода — Нарвы. Всё из-за ремонта дорог, прилегающих к погранпереходу.

    Судя по уличной онлайн-камере, на мосту Дружбы сейчас пусто. О том, что нет желающих рискнуть с эстонскими визами, сообщают и очевидцы в чате «Эстония Россия». С шенгеном других стран туристов пускают.

    При этом в Интернете распространяются страшилки о том, что выезжающим из Эстонии с эстонскими визами их аннулируют. Но такой меры изначально не заявлялось, и подтверждения этой информации нет.

    Эстония одновременно прекратила выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз. Также гражданам РФ и Белоруссии больше нельзя устраиваться на работу с визой, выданной другим государством — членом Евросоюза. 4 августа глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки.

    Фото: кадр с уличной онлайн-видеокамеры

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    Комментарии 40

    SU LUX INN18 Авг 2022 в 12:36
    добрая Новость!
    +2−2
    Вася ПУПКИН18 Авг 2022 в 12:20
    ну и кому от этого польза будет
    +3−1
    angel of death18 Авг 2022 в 12:19
    ой, а что случилось? =)))))
    +3−1
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