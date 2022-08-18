Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. А утром еще и закрыла границу для грузовиков

Как сообщили в ФТС России 18 августа, с 09:00 до 12:00 полностью остановлено движение грузовых авто через российско-эстонскую границу в районе Ивангорода — Нарвы. Всё из-за ремонта дорог, прилегающих к погранпереходу.

Судя по уличной онлайн-камере, на мосту Дружбы сейчас пусто. О том, что нет желающих рискнуть с эстонскими визами, сообщают и очевидцы в чате «Эстония Россия». С шенгеном других стран туристов пускают.