Закрыть русским въезд в ЕС: эстонцы обсудили с финнами запрет на шенген

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки выступил за жесткие ограничения для россиян на въезд в ЕС.
Как говорится в сообщении МИД Эстонии от 17 августа, глава эстонского ведомства на встрече с финским коллегой заявил: «Мы должны не допустить въезд граждан России в Евросоюз». Он напомнил о запрете на въезд с эстонскими визами с 18 августа и рассказал о готовящихся новых ограничениях.
«Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией», — цитируют Рейнсалу эстонские СМИ.
По словам главы МИД Эстонии, главной целью является общеевропейский визовый запрет для граждан России.
«Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда гражданам России в Европейский союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией. Что касается закрытия эстонской наземной границы, то над этим наши специалисты работают», — отметил он.
«Фонтанка» рассказывала о трех случаях аннуляции виз на эстонско-российской границе за последнее время. Подробнее о том, почему россиян лишают виз пограничники, читайте в нашем обзоре.