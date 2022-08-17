Закрыть русским въезд в ЕС: эстонцы обсудили с финнами запрет на шенген

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки выступил за жесткие ограничения для россиян на въезд в ЕС.

Как говорится в сообщении МИД Эстонии от 17 августа, глава эстонского ведомства на встрече с финским коллегой заявил: «Мы должны не допустить въезд граждан России в Евросоюз». Он напомнил о запрете на въезд с эстонскими визами с 18 августа и рассказал о готовящихся новых ограничениях.