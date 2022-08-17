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    Закрыть русским въезд в ЕС: эстонцы обсудили с финнами запрет на шенген

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    Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки выступил за жесткие ограничения для россиян на въезд в ЕС.

    Как говорится в сообщении МИД Эстонии от 17 августа, глава эстонского ведомства на встрече с финским коллегой заявил: «Мы должны не допустить въезд граждан России в Евросоюз». Он напомнил о запрете на въезд с эстонскими визами с 18 августа и рассказал о готовящихся новых ограничениях.

    «Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией», — цитируют Рейнсалу эстонские СМИ.

    По словам главы МИД Эстонии, главной целью является общеевропейский визовый запрет для граждан России.

    «Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда гражданам России в Европейский союз. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией. Что касается закрытия эстонской наземной границы, то над этим наши специалисты работают», — отметил он.

    «Фонтанка» рассказывала о трех случаях аннуляции виз на эстонско-российской границе за последнее время. Подробнее о том, почему россиян лишают виз пограничники, читайте в нашем обзоре.

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    Комментарии 28

    27546292717 Авг 2022 в 18:34
    Довелось побывать практически во всех странах ЕС... Эстонию, Латвию Литву объездил вдоль и поперек.. Никогда не питал иллюзии, глядя на их фальшивые нарисованные улыбки.. Я все понимаю, Россия Украина весь Запад СВО... Но не понимаю причем здесь простые граждане, у которых визы на руках, для чего это искусственное нагнетание русофобии. Или это один из способов выслужиться перед заокеанским хозяином и получить свою порцию объедков с барского стола
    ..
    +0−1
    Vasya1117 Авг 2022 в 18:29
    "Подробнее о том, почему россиян лишают виз пограничники, читайте в нашем обзоре"©.
    _______
    Пограничная служба в любом государстве, является подразделением военных частей. Которые обеспечивают безопасность от вооружённого вторжения неприятеля на их территорию государства/страны. Так же, выявление контрабаса с запрещёнными в использовании предметов и лекарств (оружие, наркотики и т.д.) в гражданском сообществе этого государства.
    Возникает вопрос: - Какого ....(пальца) эти военные вмешиваются в специфику развития мирного, гражданского туризма с аннулированием виз, выданных посольствами стран/государств?
    Считаю, данным вопросом по аннулированию виз,
    должны/обязаны заниматься представители от МИД тех стран, которые выдали гражданским вызы на въезд в их страну.
    Но ни в коем случае военные подразделения.
    Если же в тех странах/государствах введено военное положение?
    То это уже отдельный вопрос. Здесь не поспоришь.
    +1−2
    mynine17 Авг 2022 в 18:03
    Вот почитаешь штатных комментаторов на Фонтанке и начинаешь понимать горячих парней финнов с эстонцами.
    +5−0
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