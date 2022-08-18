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    Страны Евросоюза не станут полностью прекращать выдачу виз россиянам

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    9 комментариев

    Страны ЕС, которые уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам, не планируют полностью прекращать это делать. Они продолжат выдавать их по гуманитарным соображениям. Об этом в четверг, 18 августа, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, передает ТАСС.

    Также она подтвердила сообщения, что на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа рассмотрят визовые ограничения против россиян. По ее словам, Еврокомиссия хочет согласовывать действия стран ЕС в сфере визовых ограничений.

    Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. Ранее глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки.

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    Комментарии 9

    Vasya1118 Авг 2022 в 16:39
    Чуют над какой кучей занесли ногу, чтобы сделать очередной недодуманный шаг в интересах прогнуться перед Западом, и в частности перед Байденом с НАТОй.
    Наверняка, всё же у них в правительстве есть грамотный мужик, который пытается переубедить членов правительства в губительных действиях из-за намерений главы эстонского ведомства Рейнсалу, внушающему народу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией.
    Вступив в эту кучу, Эстония никогда уже не сможет перед Россией отмыться от этого содержимого кучи.
    Возможно это и есть сама цель Запада с НАТОй, возглавляемыми Байденом.
    +0−0
    Трындин18 Авг 2022 в 15:55
    Все младоевропейцам - перечитайте басню Крылова "Стрекоза и муравей"! Скоро вспомните: "оглянуться не успела, как зима катит в глаза"
    +2−1
    Piter Russo18 Авг 2022 в 15:48
    История с визами еще раз показывает, что неонацизм в Европе набирает обороты и на него надо реагировать не озабоченностями, а жесткими экономическими санкциями.
    +0−1
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