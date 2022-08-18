Страны Евросоюза не станут полностью прекращать выдачу виз россиянам

Страны ЕС, которые уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам, не планируют полностью прекращать это делать. Они продолжат выдавать их по гуманитарным соображениям. Об этом в четверг, 18 августа, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, передает ТАСС.

Также она подтвердила сообщения, что на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа рассмотрят визовые ограничения против россиян. По ее словам, Еврокомиссия хочет согласовывать действия стран ЕС в сфере визовых ограничений.