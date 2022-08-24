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    Премьер Эстонии: Российские туристы угрожают безопасности страны

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    39 комментариев

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности Эстонии.

    «Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)», — цитирует Каллас РИА Новости.

    По мнению премьера, путешествия в Европу — это не «права человека», а «привилегия». Она считает, что туристы из Москвы и Петербурга могут повлиять на Кремль, если «на собственной шкуре» испытают проблемы с въездом.

    Во вторник читатель «Фонтанки» сообщил, что автобус из Петербурга в Таллин уже час стоит на эстонской границе по непонятным причинам.

    За последний месяц в ряде стран ЕС звучат призывы запретить гражданам РФ въезд в страны Шенгенского соглашения. Запрет поддерживает в том числе Эстония, а в Финляндии уже приняли решение о значительном сокращении принимаемых заявлений на визы. Ограничение начнет действовать с сентября. Парламент Латвии пошел дальше — принято заявление с призывом к странам ЕС о прекращении выдачи виз россиянам и белорусам.

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    Комментарии 39

    Кот Ученый24 Авг 2022 в 14:23
    Интересно если не будет российских туристов, кто там это Эстонии вообще останется?))
    +0−0
    sektor724 Авг 2022 в 14:08
    Каллас понять можно.
    Они там своим втирают, что Россия живет плохо после ввода санкций.
    А тут богатые и не очень туристы из России едут, тратят бабки и рассказывают местным, что в принципе ничего страшного не произошло. Живем, путешествуем, наслаждаемся жизнью. Бабла немерено. И естественно у местных в Эстонии возникает резонный вопрос:как так? Мы тут голодаем, бедствуем и терпим лишения ради санкций. А русским пофиг. Так и бунты недолго получить. Вот премьер и очкует.
    +1−3
    Kот Ученый24 Авг 2022 в 14:06
    Сколько диванных вояк отметилось!
    +1−1
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