Премьер Эстонии: Российские туристы угрожают безопасности страны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности Эстонии.

«Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)», — цитирует Каллас РИА Новости.



По мнению премьера, путешествия в Европу — это не «права человека», а «привилегия». Она считает, что туристы из Москвы и Петербурга могут повлиять на Кремль, если «на собственной шкуре» испытают проблемы с въездом.

