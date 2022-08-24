Премьер Эстонии: Российские туристы угрожают безопасности страны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности Эстонии.
«Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)», — цитирует Каллас РИА Новости.
По мнению премьера, путешествия в Европу — это не «права человека», а «привилегия». Она считает, что туристы из Москвы и Петербурга могут повлиять на Кремль, если «на собственной шкуре» испытают проблемы с въездом.
Во вторник читатель «Фонтанки» сообщил, что автобус из Петербурга в Таллин уже час стоит на эстонской границе по непонятным причинам.
За последний месяц в ряде стран ЕС звучат призывы запретить гражданам РФ въезд в страны Шенгенского соглашения. Запрет поддерживает в том числе Эстония, а в Финляндии уже приняли решение о значительном сокращении принимаемых заявлений на визы. Ограничение начнет действовать с сентября. Парламент Латвии пошел дальше — принято заявление с призывом к странам ЕС о прекращении выдачи виз россиянам и белорусам.