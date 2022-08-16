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    В МИД Финляндии заявили, что российским туристам будут выдавать меньше виз

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    24 комментария

    Финляндия намерена сократить выдачу виз туристам из России, сообщает 16 августа ТАСС со ссылкой на МИД. Приоритет будет сделан другим категориям заявителей.

    «Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе», — цитирует агентство заявление главы внешнеполитического ведомства республики Пекки Хаависто.

    Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Хельсинки намерен ограничить туризм в Европу для россиян с финской визой, которые используют Суоми лишь как транзитную страну. Премьер-министр Финляндии Санна Марин также считает, что необходимо ограничить туризм из России.

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    Комментарии 23

    27459699316 Авг 2022 в 10:32
     
    Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить — видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит,лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...
    Иван-дурак выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
    А змей — что твоя Лернейская гидра: одну голову мечом долой — на её месте две выросло.
    В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
    — Погоди, Иван... — гудит чудище. — Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
    — Водицы испить, — говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
    — И что? — спрашивает чудище с нескрываемым интересом.
     Я тебе пить не давал?
     
    +2−0
    Local16 Авг 2022 в 10:18
    Жителям дома надоело, что их двор стали использовать как проходной.
    +4−1
    Кот Ученый16 Авг 2022 в 09:51
    Европка постепенно сползает к своей привычной идеологии - к нацизму.
    Недолго продержались с 1945 года..
    +3−13
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