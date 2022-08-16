В МИД Финляндии заявили, что российским туристам будут выдавать меньше виз

Финляндия намерена сократить выдачу виз туристам из России, сообщает 16 августа ТАСС со ссылкой на МИД. Приоритет будет сделан другим категориям заявителей.
«Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе», — цитирует агентство заявление главы внешнеполитического ведомства республики Пекки Хаависто.
Ранее глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что Хельсинки намерен ограничить туризм в Европу для россиян с финской визой, которые используют Суоми лишь как транзитную страну. Премьер-министр Финляндии Санна Марин также считает, что необходимо ограничить туризм из России.