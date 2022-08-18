Эстония прекратила выдавать визы и впускать граждан России

Сегодня, 18 августа, в Эстонии начинает действовать распоряжение правительства, ограничивающее выдачу виз гражданам России и въезд с выданной в Эстонии шенгенской визой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Если россиянин, которому Эстония выдала шенгенскую визу, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула с целью туризма, предпринимательства, спорта или культуры, он уже не сможет въехать в страну.
«Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию. Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне», — заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
По его словам, планируется отменить и имеющиеся «исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством». Пока разрешается продлить на год вид на жительство тем студентам, которым нужно закончить учёбу в эстонских вузах.
В Эстонию по-прежнему имеют право въезжать:
- граждане РФ с долгосрочным видом на жительство в стране;
- имеющие там близких родственников;
- имеющие право на передвижение в соответствии с правом ЕС;
- люди, чья работа связана с с международными грузовыми и пассажирскими перевозками;
- дипломаты, работающие в Эстонии, и члены их семей;
- граждане, въезжающие в Эстонию по гуманитарным причинам.
РИА Новости уточняет, что к въезду допускаются граждане России, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы Шенгенского соглашения.
28 июля стало известно, что Эстония прекращает выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз. Также гражданам РФ и Белоруссии больше нельзя устраиваться на работу с визой, выданной другим государством — членом Евросоюза. 4 августа глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в санкции против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки.
«Фонтанка» рассказывала о трех случаях аннуляции виз на эстонско-российской границе за последнее время. Подробнее о том, почему россиян лишают виз пограничники, читайте в нашем обзоре.