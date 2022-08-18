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    Эстония прекратила выдавать визы и впускать граждан России

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    15 комментариев

    Сегодня, 18 августа, в Эстонии начинает действовать распоряжение правительства, ограничивающее выдачу виз гражданам России и въезд с выданной в Эстонии шенгенской визой. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Если россиянин, которому Эстония выдала шенгенскую визу, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула с целью туризма, предпринимательства, спорта или культуры, он уже не сможет въехать в страну.

    «Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию. Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне», — заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

    По его словам, планируется отменить и имеющиеся «исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством». Пока разрешается продлить на год вид на жительство тем студентам, которым нужно закончить учёбу в эстонских вузах.

    В Эстонию по-прежнему имеют право въезжать:

    • граждане РФ с долгосрочным видом на жительство в стране;
    • имеющие там близких родственников;
    • имеющие право на передвижение в соответствии с правом ЕС;
    • люди, чья работа связана с с международными грузовыми и пассажирскими перевозками;
    • дипломаты, работающие в Эстонии, и члены их семей;
    • граждане, въезжающие в Эстонию по гуманитарным причинам.

    РИА Новости уточняет, что к въезду допускаются граждане России, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы Шенгенского соглашения.

    28 июля стало известно, что Эстония прекращает выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз. Также гражданам РФ и Белоруссии больше нельзя устраиваться на работу с визой, выданной другим государством — членом Евросоюза. 4 августа глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в санкции против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки.

    «Фонтанка» рассказывала о трех случаях аннуляции виз на эстонско-российской границе за последнее время. Подробнее о том, почему россиян лишают виз пограничники, читайте в нашем обзоре.

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    Комментарии 15

    26586993718 Авг 2022 в 08:33
    Вот и чудно, все по плану, да Вова?
    +0−0
    Antuan Rokanten18 Авг 2022 в 08:22
    Печально, что эстонцы сделали это. Все больше цивилизованных стран отворачиваются от России. Друзья, не знаете почему?
    +2−0
    NoName123418 Авг 2022 в 07:53
    Ахаха))) зато вся российская вата- поехала в Финляндию за фери))))
    +2−2
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