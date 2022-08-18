Эстония прекратила выдавать визы и впускать граждан России

Сегодня, 18 августа, в Эстонии начинает действовать распоряжение правительства, ограничивающее выдачу виз гражданам России и въезд с выданной в Эстонии шенгенской визой. Об этом сообщает «Интерфакс».



Если россиянин, которому Эстония выдала шенгенскую визу, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула с целью туризма, предпринимательства, спорта или культуры, он уже не сможет въехать в страну.

«Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию. Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у государства-агрессора также на уровне отдельных граждан не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне», — заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

