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    «Работают достаточно хорошо». Более 5 тысяч заключенных занято на российских стройках

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    11 комментариев

    Более пяти тысяч заключенных работают на стройках в России — пилотный проект по привлечению их труда «показал состоятельность». Об этом 17 августа заявил зампред комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Быстров.

    «Эта тема, это тот пилотный проект, который мы начали два года назад с ФСИНом, он пошел, он работает, имеет право на жизнь. Результаты реальные есть. Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тыс. сотрудников было привлечено, которые сейчас работают на многих стройках РФ, и работают достаточно хорошо», — отметил он на заседании комиссии по вопросам профессионального образования и комиссии по саморегулированию Общественного совета при Минстрое (цитата по «Интерфаксу»).

    Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что для работ на строительных площадках в России потенциально можно привлечь около 180 тысяч заключённых. Глава ФСИН Александр Калашников предлагал заменить трудовых мигрантов заключёнными и направить на принудительные работы 188 тысяч человек. Идею руководителя ФСИН по рабочим местам для осуждённых поддержали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Минюста РФ и ряд политических деятелей.

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    Комментарии 11

    FedorGr17 Авг 2022 в 18:16
    Давно этого ждал. Не совсем понятно конечно, куда денут существующие тресты строителей. Хотя их владельцев можно легко и быстро заставить поменять своё место регистрации и жительства на ФСИН. Беломорканал построили, построим и всё остальное что надо стране.
    +0−0
    MidNightWoodpecker17 Авг 2022 в 18:07
    И что тут пилотного? Ещё Виссарионыч рабской силой не брезговал.
    Следующий пилотный проект - черные субботы, а потом и до трудодней недалеко.
    +4−0
    Иван Хмельницкий17 Авг 2022 в 17:44
    - Салям алейкум, Леонид Ильич!
    - Алейкум салям!
    - Архипелаг ГУЛАГ!
    - ГУЛАГ архипелаг!

    (С)
    +2−0
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