«Работают достаточно хорошо». Более 5 тысяч заключенных занято на российских стройках

Более пяти тысяч заключенных работают на стройках в России — пилотный проект по привлечению их труда «показал состоятельность». Об этом 17 августа заявил зампред комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Быстров.



«Эта тема, это тот пилотный проект, который мы начали два года назад с ФСИНом, он пошел, он работает, имеет право на жизнь. Результаты реальные есть. Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тыс. сотрудников было привлечено, которые сейчас работают на многих стройках РФ, и работают достаточно хорошо», — отметил он на заседании комиссии по вопросам профессионального образования и комиссии по саморегулированию Общественного совета при Минстрое (цитата по «Интерфаксу»).

