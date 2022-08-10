«Он ее убил, потому что Настя так хотела». В аккаунте подозреваемого в убийстве порноактрисы появился странный пост

Странный пост появился 10 августа в одной из соцсетей молодого человека 26-летней Анастасии Гришман, которую нашли мертвой в квартире на Южном шоссе в Петербурге. Повествование ведется от имени «подруги Димы» (так зовут подозреваемого в убийстве).



«Да, это он ее убил, и он это признавал. Но поймите, тут все сложнее, это была не ссора, не шиза, это случилось, потому что Настя так хотела. А он согласился», — пишет девушка, добавляя, что видела, как Дмитрия задерживали. «Фонтанка» задержание подтверждает.

