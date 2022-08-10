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    «Он ее убил, потому что Настя так хотела». В аккаунте подозреваемого в убийстве порноактрисы появился странный пост

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    Странный пост появился 10 августа в одной из соцсетей молодого человека 26-летней Анастасии Гришман, которую нашли мертвой в квартире на Южном шоссе в Петербурге. Повествование ведется от имени «подруги Димы» (так зовут подозреваемого в убийстве).

    «Да, это он ее убил, и он это признавал. Но поймите, тут все сложнее, это была не ссора, не шиза, это случилось, потому что Настя так хотела. А он согласился», — пишет девушка, добавляя, что видела, как Дмитрия задерживали. «Фонтанка» задержание подтверждает.

    Подруга также рассказала, что у убитой была тяжелая жизнь, и многих близких девушка якобы просила убить себя. Ее молодой человек сделал это с третьей попытки. Неизвестная отметила, что «Дима на самом деле хороший человек», а смерть Анастасии — «решение их обоих».

    Ранее «Фонтанка» писала, что тело девушки нашли в квартире на Южном шоссе с ножевыми ранениями. На связь Анастасия перестала выходить 2 августа.

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