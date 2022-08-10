Порноактрису нашли убитой в квартире на юге Петербурга. Тело пролежало в ванной не меньше недели

Следственный комитет и полиция Фрунзенского района продолжают работать в квартире на Южном шоссе, где нашли тело 26-летней девушки.



В полицию с просьбой найти подругу утром обратилась жительница Петербурга, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Она сообщила, что та со 2 августа не выходит на связь.



Когда сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь в квартиру на Южном шоссе, где проживала девушка, то нашли её в ванной. По предварительной информации, она скончалась в результате множественных ножевых ранений.

