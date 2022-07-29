Юноши с говорящими фамилиями открыли в Петербурге совместный бизнес. За ними присматривают в Смольном и в ритуалке

Игорь Захватов слева Фото: Михаил Грачев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На петербургском рынке транспортных перевозок уже почти год работает компания «Перспектива». Её учредителями, согласно данным ЕГРЮЛ, в июле 2021 года стали Антон Игоревич Захватов и Даниил Валерьевич Ларькин. На эти фамилии с равным почтением реагируют соответственно в Смольном и на ритуальном рынке Петербурга.

В интервью «Фонтанке» на прошлой неделе Валерий Ларькин, которого называют первым лицом петербургской похоронки, рассказывал, как начал заниматься этим бизнесом: прошёл путь от простого сотрудника кладбища до лидера рынка; ни крыше, ни чиновникам не платил; преступной деятельностью не занимался; в тюрьму попал по ошибке. Отрицал он и чью-либо помощь в подъеме по карьерной лестнице: не вспомнил родственных связей своего партнёра с петербургскими чиновниками и утверждал, что с Аркадием Ротенбергом он всего лишь дружит и дела не обсуждает. Его собственные родственники, даже присутствуя на ритуальном рынке, ведут себя исключительно самостоятельно, выходит из его слов.





Ситуация на рынке ритуальных услуг в последние годы оказалась де-факто монополизирована: и на кладбищах, и в моргах работают, по сути, одни и те же компании. Минувшей зимой антимонопольная служба пришла к выводу, что городские власти нарушают закон о конкуренции, не проводя конкурсы по предоставлению аренды площадей в моргах и раздавая их «своим». На конкурс по обслуживанию кладбищ регулярно жалуются предприниматели, утверждая, что техническое задание ограничивает число потенциальных участников — одним из требований конкурса ставят наличие опыта в сфере эксплуатации кладбищ.



Как выяснила «Фонтанка», к череде случайных совпадений в биографии Ларькина может добавиться и ещё одно. Сын Валерия Ларькина Даниил владеет вместе с отцом Санкт-Петербургской ритуальной компанией и ещё несколькими юрлицами, связанными с похоронной деятельностью. Кроме того, числится игроком команды «СКА-Варяги» из молодежной хоккейной лиги (Ларькин-старший, напомним, — президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга). А год назад Даниил решил освоить новую сферу, став одним из учредителей «Транспортной компании «Перспектива».



По данным «СПАРК-Интерфакс», активы компании в 2021 году оценивались в 26 млн рублей, выручка составила около 15 млн, чистая прибыль — больше 2 млн рублей. В основном компания занята перевозкой грузов, но с июня 2022 года получила лицензию на перевозку пассажиров автобусами. Среди видов деятельности компании указана также «организация похорон и предоставление связанных с ними услуг».



Корреспонденту «Фонтанки», представившемуся потенциальным заказчиком, в «Перспективе» рассказали, что в парке держат 14 новых автобусов Mercedes-Benz Sprinter, среди них есть даже рефрижератор для перевозки продуктов. В ответ на замечание, что у компании почти нет отзывов от заказчиков, менеджер ответил, что компания новая и только-только завела профиль в «Яндексе» и Google. «Раньше мы занимались перевозкой воды, это была другая компания, но потом произошла реструктуризация — у нас появился новый директор, который очень хорошо разбирается в транспортной логистике. В связи с этим было принято решение открыть компанию по транспортным перевозкам. В итоге сейчас парк расширяется, у нас появился даже ларчик для перевозки документации. Сейчас мы плотно работаем с маркетплейсами», — рассказал менеджер. На вопрос, о каком именно директоре идёт речь, он ответил: «Это изумительный человек. С его приходом всё стало очень хорошо. Имени назвать я не могу».



Согласно данным ЕГРЮЛ, новый директор, он же один из учредителей компании, — Антон Игоревич Захватов. Талантливому руководителю 24 года. Судя по соцсетям, транспортные перевозки — это действительно его профильная деятельность. Бакалавриат Антон Захватов окончил на кафедре логистики ПГУПСа, а в магистратуру пошёл на факультет политологии СПбГУ. Если отталкиваться от возраста, окончить учёбу он должен был в прошлом году. Если от подписок — интересны Антону Игоревичу автомобили бизнес-класса (например, в списке есть группа, посвящённая Audi A6) и, помимо прочего, мероприятия молодежной организации «Мир». Это движение появилось в 2012 году в Петербурге. Почти одновременно его попечительский совет возглавил Игорь Александрович Захватов, которого собеседники «Фонтанки» называют де-факто советником губернатора Петербурга Александра Беглова.



Как писала «Фонтанка», история взаимоотношений семьи Захватовых с Александром Бегловым уходит ещё в 90-е годы. Игорь Александрович и Александр Григорьевич Захватовы являются учредителями нескольких юрлиц, ныне уже не действующих: например, «Фонда безопасности» и «Кооператива Остров». Но в начале становления петербургской «Единой России» Александр Захватов входил в состав её президиума (считается, что Александр Беглов тоже стоял у истоков партии в городе), а также был помощником спикера Госдумы (на тот момент — Бориса Грызлова). В 2010-х он был награждён президентом как руководитель рабочей группы попечительского совета некоммерческой организации «Международный благотворительный фонд «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца». Александр Беглов в этот момент был заместителем руководителя администрации президента. Восстановлением Кронштадтского собора, как известно, занималась супруга на тот момент президента Дмитрия Медведева.



Что касается Игоря Александровича Захватова, то он долгое время работал в строительном бизнесе. В середине 2010-х входил в состав общественной палаты Центрального федерального округа, состоял в комиссии по культуре и комиссии по поддержке молодежных инициатив. Полпредством Центрального федерального округа в то время как раз руководил Беглов. В первые дни, когда нынешний губернатор Петербурга только начал руководить городом с приставкой врио, их часто видели вместе на мероприятиях, засняла их тогда и камера «Фонтанки». Игоря Александровича тогда прочили на должность руководителя аппарата губернатора, но в итоге это место он не занял, однако, по уверению собеседников «Фонтанки», остаётся наиболее близким его соратником. Семью Захватовых бизнесмен Евгений Пригожин, открыто конфликтующий и выступающий с критикой губернатора Александра Беглова, обвинял в лоббировании бизнес-проектов в Петербурге.



Дозвониться до Игоря и Антона Захватовых, чтобы узнать подробности нового бизнес-союза, «Фонтанке» не удалось. Валерий Ларькин от комментариев в разговоре с «Фонтанкой» отказался.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»