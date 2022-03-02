В спорах об аренде и формалине. Предприниматели и чиновники делят петербургские морги

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Из спорта — в морги

До 2010 года Алексей Иванов был спортсменом и даже представить себе не мог, что когда-нибудь его жизнь будет связана с похоронным бизнесом. Но когда пришло время заканчивать карьеру, через знакомых ему предложили заняться ритуалкой: работу обещали непыльную, денежную. Иванова привели в городское патологоанатомическое бюро (ПАБ), он подписал договор об аренде помещения в морге Елизаветинской больницы. Работа действительно была бумажной; всем, что касалось непосредственного взаимодействия с покойниками, занимались санитары бюро. Фактически они числились на двух работах: в первую половину дня санитары были сотрудниками городского учреждения, а во вторую — уже сотрудниками ИП Иванова.



«Я тогда не знал юридических тонкостей, в подробности, как это всё должно работать, не вдавался, как сказали работать — так и работал», — рассказывает Иванов. В условиях, по его словам, значилась не только официальная плата за аренду городскому патологоанатомическому бюро, но и неофициальная мзда: процент тем, кого принято называть «ритуальной мафией». Так продолжалось до весны 2019 года — именно тогда, после смерти «короля петербургской похоронки» Игоря Минакова, рынок стали делить между собой его партнёры. Сначала Иванову предложили новые условия: неофициальная плата вырастала так, что, по сути, у него забирали весь доход. Иванов отказался. Тогда в марте всем санитарам велели расторгнуть договор с Ивановым. «Сказали: если они будут со мной работать, их уволят и всё», — вспоминает предприниматель. Даже визит участкового не помог: тот посмотрел на договор аренды помещения, убедился, что он действующий, и ушёл. «Но меня уже физически туда не пускали, а потом без уведомления расторгли договор», — добавляет он. Вместо Иванова всё те же услуги через некоторое время начали предоставлять новые ИП, их оформили на санитаров, которые трудились в этом же морге.



Похожая история случилась и с Айболом Кунчигаровым. В 2010-х знакомый, с которым вместе занимались спортом, предложил ему открыть ИП и заняться ритуальным бизнесом. Айбол ответил, что ничего в этом не понимает, но товарищ обещал всё объяснить. Сам знакомый получил должность в патологоанатомическом бюро. В отличие от истории с Ивановым, Кунчигаров после того, как создал ИП, заключил договор с точно таким же другим ИП. «Я работал в Учебном переулке. У меня был старший санитар, который работал на полставки в морге, на полставки у меня, я занимался канцелярией, бухгалтерией, платил зарплату санитарам, на вырученные деньги даже что-то ремонтировали в морге, шлагбаум поставил», — вспоминает Айбол. Условия были те же: часть вырученных средств нужно было отдать знакомому, подсобившему с работой. После смерти Минакова условия изменились — отдавать попросили всё. «Я отказался, я всё-таки несу ответственность как предприниматель. После моего отказа на следующий день в морг приехал люди в форме спецназа, выкинули моего санитара и посадили своего».



Силой выселяли и Андрея Пикулика, работавшего в морге возле Троицкого собора. Его история очень похожа на предыдущие две, только он работал по доверенности — открывший ИП спортсмен был в разъездах, участвуя в соревнованиях. «Меня просто не пустили на работу, нанесли мне побои, несмотря на мои жалобы, даже дело не возбудили», — говорит он.

Потеряв работу, индивидуальные предприниматели в 2019 году пошли жаловаться в Федеральную антимонопольную службу.

Двухлетний спор

Хоть и сами они в свое время получили аренду без конкурса, в заявлении УФАС жалобщики указали именно на это нарушение. Просто так, любой человек с улиц, заняться этим бизнесом и начать оказывать услуги по подготовке умерших к похоронам не сможет, утверждали они. Государственное учреждение «Городское патологоанатомическое бюро» предприниматели обвинили в нарушении закона о защите конкуренции в семи моргах: на Северном проспекте, Большом проспекте Васильевского острова, улицах Костюшко, Михайлова, Академика Байкова, набережной реки Фонтанки и Учебном переулке. При этом, как отмечали они в заявлениях, помимо коммерческой деятельности по оказанию услуг санитаров, бюро без конкурса сдаёт помещения ритуальным агентствам, но тоже только «своим». Например, в морге на Костюшко санитары отправляют родственников умерших в ООО «СПбРК» — агент этой компании занимает одно из помещений. Так же, говорится в заявлении, и в морге на Большом проспекте Васильевского острова, но там ещё и сотрудники регистратуры якобы совмещают свою работу в учреждении с работой на это агентство. Похожая ситуация и в морге на Северном проспекте. Там же, по утверждению заявителей, некий ИП Сыров (полный тезка фигуранта дела «банды санитаров» https://www.fontanka.ru/2014/04/21/057/) пользуется помещениями — как по договору, так и без него.



В УФАС рассматривали дело почти два года. Как следует из решения службы, городское патологоанатомическое бюро настаивало, что все указанные морги проверяли представители прокуратуры, экономической полиции, профильных комитетов Смольного — и не нашли никаких противозаконных сюжетов в аренде помещений.

Сами же антимонопольщики изучали законодательство, внутренние акты и договоры. У большинства из жалобщиков договоры были заключены не с самим бюро, а с индивидуальными предпринимателями, то есть они были субподрядчиками. Договоры подрядчиков же были датированы тем временем, когда антимонопольное законодательство было иным.

«Имеющиеся договоры аренды заключены до вступления в силу норм статьи 17.1 закона о защите конкуренции, в связи с чем помещения переданы без торгов. Фактически сроки действия договоров аренды закончились, но ПАБ не стремится прекращать отношения с арендатором. Все договоры продолжают действовать в режиме неопределенного срока. Таким образом, ПАБ на протяжении ряда лет предпринимаются действия, направленные на фактически бессрочное предоставление государственного имущества (ритуальной зоны) конкретным хозяйствующим субъектам для оказания ритуальных услуг. …Доступ к аналогичным помещениям иных хозяйствующих субъектов фактически закрыт», — говорится в решении УФАС.



Комитет по здравоохранению Петербурга, выступающий учредителем городского патологоанатомического бюро, во время рассмотрения дела утверждал, что предприятие создавалось с целью оказания исключительно медицинских услуг, а ритуальные — это уже, так сказать, отдельная опера, поэтому эти услуги и оказываются предпринимателями. Кого именно нанять для подготовки тела покойного к похоронам — дело родственников, поэтому нарушения закона о конкуренции тут нет. В бюро же добавили: траурные залы — место общего доступа. То есть теоретически любой предприниматель может воспользоваться помещением и оказывать ритуальные услуги.

Но в УФАС и с этим не согласились. Проанализировав законодательство, комиссия пришла к выводу, что после анатомического вскрытия тела должны выдаваться родственникам уже подготовленными к погребению. Что же касается устава бюро, то в нём прописано возможное оказание ритуальных услуг.

«Оказание ритуальных услуг, осуществляемое хозяйствующими субъектами на территории ПАБ и с привлечением работников ПАБ, что подтверждается материалами дела, привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке ритуальных услуг, поскольку работники ПАБ имеют в приоритетном порядке доступ к информации о родственниках умерших как потенциальных заказчиках ритуальных услуг, доступ к иной информации о деятельности морга и могут использовать эту информацию в своей предпринимательской деятельности», — говорится в документах дела.



В решении антимонопольная служба признала, что городское патологоанатомическое бюро нарушает закон о защите конкуренции, и рекомендовала петербургским чиновникам принять меры.

А воз и ныне там…

В УФАС на вопросы «Фонтанки» о том, на какой стадии сейчас находится коммуникация со Смольным по поводу принятого решения, предпочли отказаться от комментариев. Собеседник в одном из контролирующих ведомств, наблюдавший за ходом рассмотрения дела, заметил, что вряд ли стоит ждать подвижек — ведь решение антимонопольщиков довольно мягкое, это всего лишь рекомендация.

Ещё один собеседник редакции, принимавший участие в рассмотрении дела, отметил, что опыт Петербурга по организации моргов довольно экстравагантный. «Дело в том, что в Москве та же самая система устроена совершенно иначе. Там сама больница оказывает все похоронные услуги. Есть ГУП, который всё курирует, на его сайте прейскурант. Никаких ИП или ООО». Петербургская структура, по его словам, вызывает много вопросов: «ПАБ как организация создано в начале 90-х для управления моргами. Но тем не менее у них в управлении 7 или 8 моргов. А еще 30 — у самих больниц. И в чем логика существования этой организации? Либо все морги должны управляться так, либо все должны быть в подчинении главврача».



В комитете по здравоохранению на вопрос, намерены ли там реагировать как-то на решение УФАС, ответили: «Без комментариев».

Лишённые работы предприниматели же пишут обращения к губернатору Александру Беглову, обвиняют былых союзников в уходе от налогов и завышении цен, но, кажется, тщетно.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

