«Матч ТВ» отстранил ведущую, которая поддержала теннисистку Касаткину после каминг-аута

Ведущую телеканала «Матч ТВ» Софью Тартакову отстранили от работы после ее высказываний в поддержку теннисистки Дарьи Касаткиной, признавшейся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом 20 июля написал в своем телеграм-канале гендиректор канала Александр Тащин.
«В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даём ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире», — заявил он.
По словам Тащина, отношение к Тартаковой и ее работе остается теплым, но ее высказывания «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики».
Ранее Тартакова раскритиковала в соцсетях выпуск программы «Есть тема», где обсуждали каминг-аут спортсменки. Она заявила, что теннисистов Дарью Касаткину и Андрея Рублева «целый час в эфире поливали дерьмом», и назвала программу «фрик-шоу».
И Касаткина, и Рублев допустили смену спортивного гражданства в связи с санкциями против российского спорта.