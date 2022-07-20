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    «Матч ТВ» отстранил ведущую, которая поддержала теннисистку Касаткину после каминг-аута

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    Ведущую телеканала «Матч ТВ» Софью Тартакову отстранили от работы после ее высказываний в поддержку теннисистки Дарьи Касаткиной, признавшейся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом 20 июля написал в своем телеграм-канале гендиректор канала Александр Тащин.

    «В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даём ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире», — заявил он.

    По словам Тащина, отношение к Тартаковой и ее работе остается теплым, но ее высказывания «идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики».

    Ранее Тартакова раскритиковала в соцсетях выпуск программы «Есть тема», где обсуждали каминг-аут спортсменки. Она заявила, что теннисистов Дарью Касаткину и Андрея Рублева «целый час в эфире поливали дерьмом», и назвала программу «фрик-шоу».

    И Касаткина, и Рублев допустили смену спортивного гражданства в связи с санкциями против российского спорта.

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