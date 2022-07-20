«Матч ТВ» отстранил ведущую, которая поддержала теннисистку Касаткину после каминг-аута

Ведущую телеканала «Матч ТВ» Софью Тартакову отстранили от работы после ее высказываний в поддержку теннисистки Дарьи Касаткиной, признавшейся в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом 20 июля написал в своем телеграм-канале гендиректор канала Александр Тащин.



«В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даём ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире», — заявил он.

