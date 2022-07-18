Теннисистка Дарья Касаткина допустила смену спортивного гражданства из-за санкций

Первая ракетка России Дарья Касаткина не стала исключать вариант со сменой спортивного гражданства. Как она заявила в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко, это связано с санкциями в отношении российского спорта.
«Чемпионат мира (Кубок Билли Джин Кинг) у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — заявила Касаткина.
Ранее в том же интервью Касаткина совершила каминг-аут, признавшись, что у нее есть девушка.
Дарья Касаткина — лучшая теннисистка России. В мировом рейтинге она занимает 12-е место. Победительница пяти турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014).