«Нет ничего проще, чем быть натуралом». Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут

Лучшая на данный момент теннисистка России призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Вити Кравченко.
Эта тема была затронута, когда зашел разговор о российской футболистке Надежде Карповой, которая совершила каминг-аут в начале июня. Касаткина, по ее словам, восхитилась этим признанием.
Теннисистка рассказала, что сейчас у нее есть девушка. «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь», — говорит Касаткина.
«Нет ничего проще, чем быть натуралом», — пошутила она, отвечая на вопрос о «запретной теме».
Сейчас 25-летняя спортсменка тренируется в Испании. В начале июня Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции и впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», где уступила первой ракетке мира Иге Свентек.
Касаткина — первая ракетка России, занимает 12 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).