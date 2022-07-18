«Нет ничего проще, чем быть натуралом». Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут

Лучшая на данный момент теннисистка России призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале блогера Вити Кравченко.



Эта тема была затронута, когда зашел разговор о российской футболистке Надежде Карповой, которая совершила каминг-аут в начале июня. Касаткина, по ее словам, восхитилась этим признанием.



Теннисистка рассказала, что сейчас у нее есть девушка. «Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь», — говорит Касаткина.