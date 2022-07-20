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    Петербургский суд отменил решение о возвращении девочки в австралийскую семью с двумя мамами

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    Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляцию жителя Ленобласти, который не хотел, чтобы его дочь вернули в Австралию ЛГБТ-матери. Дело будет рассмотрено еще раз в горсуде Выборга, сообщает 20 июля объединенная пресс-служба городских судов.

    Отец ребенка заявлял, что в семье матери девочка пережила насильственные действия сексуального характера. В мае Дзержинский райсуд постановил, что ребенок должен жить с мамой, после чего девочка пропала с радаров вместе с отцом.

    Теперь же решение районного суда отменили, дело передали в Выборгский суд. Мужчина хотел ограничить бывшую жену в родительских правах, взыскать с нее алименты и деньги на содержание дочери.

    В конце мая Выборгский райсуд заочно арестовал 29-летнюю мать девочки по обвинению экс-супруга. Сообщалось, что женщина живет в Австралии с женой.

    8-летняя девочка родилась в Австралии, но была вывезена отцом в Ленобласть после того, как он узнал о том, что мать якобы вовлекает ребенка в секс-игры с ЛГБТ-подтекстом. Женщина тоже обратилась в суд, обвинив экс-мужа в гомофобии.

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