Петербургский суд отменил решение о возвращении девочки в австралийскую семью с двумя мамами

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляцию жителя Ленобласти, который не хотел, чтобы его дочь вернули в Австралию ЛГБТ-матери. Дело будет рассмотрено еще раз в горсуде Выборга, сообщает 20 июля объединенная пресс-служба городских судов.

Отец ребенка заявлял, что в семье матери девочка пережила насильственные действия сексуального характера. В мае Дзержинский райсуд постановил, что ребенок должен жить с мамой, после чего девочка пропала с радаров вместе с отцом.

