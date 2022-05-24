    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, с-в

    761мм

    24%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.21eur60.39
    ТЕМА ДНЯ

    Петербург поможет восстанавливать Мариуполь

    Что происходит на УкраинеНовые маршрутыСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Петербургский суд постановил отдать дочь ЛГБТ-матери, живущей в Австралии

    358
    3 комментария

    Дзержинский райсуд Петербурга постановил отдать восьмилетнюю девочку в семью с двумя матерями в Австралию. Как пишет 24 мая 47news, теперь она вместе с отцом, живущим в Ленобласти, пропала с радаров.

    Спор в разных инстанциях был долгим, но, согласно вчерашнему решению суда, ребенка надлежит вернуть матери в течение 48 часов. Отец девочки утверждает, что в семье матери в отношении ребенка совершали насильственные действия сексуального характера, и говорит, что дочь возвращаться в Австралию не хочет.

    Девочка родилась в Мельбурне, в октябре 2020 года приехала в Россию с отцом, когда отношения родителей разладились. По словам мужчины, жена-филиппинка привела домой 18-летнюю подругу, сейчас девушки состоят в браке.

    Подробнее об этой истории читайте в материале 47news.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Avs7153
    —Да здравствует наш петербургский суд - самый гуманный суд в мире!
    —Садитесь пожалуйста.
    —Спасибо, я постою...
    Avs7153
    Будь внимательней! На трассе -
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close