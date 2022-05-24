Петербургский суд постановил отдать дочь ЛГБТ-матери, живущей в Австралии

Дзержинский райсуд Петербурга постановил отдать восьмилетнюю девочку в семью с двумя матерями в Австралию. Как пишет 24 мая 47news, теперь она вместе с отцом, живущим в Ленобласти, пропала с радаров.



Спор в разных инстанциях был долгим, но, согласно вчерашнему решению суда, ребенка надлежит вернуть матери в течение 48 часов. Отец девочки утверждает, что в семье матери в отношении ребенка совершали насильственные действия сексуального характера, и говорит, что дочь возвращаться в Австралию не хочет.

