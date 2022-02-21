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Суд в Петербурге отказался вернуть дочь ЛГБТ-матери

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Петербургский городской суд не согласился с первой инстанцией, решившей вернуть восьмилетнюю девочку в семью с двумя матерями в Австралию. Об этом пишет 47news.

Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, 21 февраля горсуд отменил решение Дзержинского суда и постановил, что девочка должна остаться с отцом. Сейчас мужчина живёт в Ленобласти и борется за дочь с бывшей женой, которая предпочла русскому мужу однополые отношения.

Девочка родилась в Мельбурне, в октябре 2020 года приехала в Россию с отцом, после того как отношения родителей разладились. По словам мужчины, жена-филиппинка привела домой 18-летнюю подругу, сейчас девушки помолвлены. Австралийский суд счёл, что 90% времени ребёнок должен оставаться с отцом.

То, что происходило в оставшиеся десять процентов, уже после приезда в Ленобласть легло в основу уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка. Девочка рассказала о недетских ласках, обучении поцелуям с языком, сне с обнажёнными женщинами.

Подробнее о том, как россиянин с дочерью вернулся на родину из-за сверхтолерантных реалий англосаксов, читайте в материале «ЛГБТ её мать. Австралия требует вернуть из Ленобласти 8-летнюю россиянку».

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Комментарии (10)

DAE
Интересно - а это Мартусяк или как там её сама что ли скрытая лесбиянка или просто на Австралию сладко пускает слюни?
07A
Российский мужики так бухают и так мало зарабатывают, что их жены бегут к другим бабам или к туркам!
265037875
кто нибудь может объяснить мне, пожалуйста, что происходит ? я, видимо, тупенький, не понял ничего из написанного, только отдельные слова
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