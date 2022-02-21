Суд в Петербурге отказался вернуть дочь ЛГБТ-матери

Петербургский городской суд не согласился с первой инстанцией, решившей вернуть восьмилетнюю девочку в семью с двумя матерями в Австралию. Об этом пишет 47news.



Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, 21 февраля горсуд отменил решение Дзержинского суда и постановил, что девочка должна остаться с отцом. Сейчас мужчина живёт в Ленобласти и борется за дочь с бывшей женой, которая предпочла русскому мужу однополые отношения.



Девочка родилась в Мельбурне, в октябре 2020 года приехала в Россию с отцом, после того как отношения родителей разладились. По словам мужчины, жена-филиппинка привела домой 18-летнюю подругу, сейчас девушки помолвлены. Австралийский суд счёл, что 90% времени ребёнок должен оставаться с отцом.

