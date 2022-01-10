Выборгский СК возбудил дело о надругательстве над ребенком в Австралии. Не обошлось без «высших сил»

Выборгский отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Следствие подозревает мать из Мельбурна, которая предпочла однополые отношения после развода с русским мужем. Подробности 10 января сообщает 47news.



29-летняя жительница Австралии стала фигуранткой уголовного дела накануне. По предварительной версии следствия, с января 2017-го по октябрь 2020 года подозреваемая совершала непристойные действия в отношении своей дочери, которой на данный момент восемь лет. Сейчас девочка живет с отцом-предпринимателем в Ленобласти.

