Адское пекло и пожары в Европе. Тысячи людей покинули дома

Тысячи человек вынуждены были покинуть дома из-за серьезных пожаров, возникших в результате аномальной жары в Европе. Стихийные бедствия уже охватили Францию, Испанию, Грецию, а также ряд других стран. В Португалии во время работы погиб пилот пожарного самолета.

Фото: скриншот видео/YouTube Поделиться Поделиться





Как сообщает France 24, с начала недели лесные пожары уничтожили тысячи гектаров земли. Огонь охватил более 10 000 га. По данным местной пожарно-спасательной службы, с огнем до сих пор борются 1200 пожарных и 5 самолетов.



Автор: SkyNewsс/YouTube

По данным издания, со вторника, 12 июля, более 14 000 человек были вынуждены спасаться от огня в аварийных убежищах. При этом природа останавливаться не собирается: в южной части Франции температура воздуха прогреется до 41 градуса, на северо-западе страны — до плюс 35. В понедельник ожидаются новые рекорды.

Автор: The Telegraph/YouTube

В Португалии более 1000 пожарных и добровольцев пытаются спасти не только лес, но и дома людей, сообщает SkyNews. Пожары возникли из-за того, что жара и засуха пришли намного раньше обычного.

Автор: FA WeatherYouTube

Пожары в Португалии уже привели к трагедии: во время работы на северо-востоке страны погиб пилот пожарного самолета.

В Испании огонь охватил более 7400 га земли. Около 3000 человек пришлось эвакуировать из деревень Андалусии.

Автор: 9NEWS/YouTube

Северная Италия столкнулась с сильнейшей за 70 лет засухой — в стране пересохла река По, расположенная недалеко от Турина. В выходные во многих частях страны температура будет достигать 40 градусов. Холоднее, по прогнозам, не станет ближайшие 10 дней.



Автор: Al Jazeera English/YouTube

В ближайшее время жара может дойти и до Великобритании. По словам метеорологов, к понедельнику с 80-процентной вероятностью столбики термометров поднимутся до 38,7, что будет близко к абсолютному температурному рекорду. Людей уже предупреждают о том, что нужно быть максимально осторожными. А местные врачи, отмечает SkyNews, бьют тревогу: больницы, по их мнению, совершенно не готовы к пеклу.

