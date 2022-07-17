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    Дальше действовать будем мы. Где купить товары из IKEA, когда она окончательно закроется

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    Российские поставщики товаров в «Икею» продолжают работу после закрытия сети. Их продукция — без странных названий и шведского логотипа останется с нами, несмотря на все санкции. Рассказываем, где можно закупиться товарами фабрик, работавших на IKEA.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
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    Пока поклонники IKEA сутками напролет осаждают интернет-магазин концерна и, рыдая, рыщут в поисках любимой домашней утвари на Avito, прорва товаров от тех же самых производителей свободно лежит в продаже. Полотенца, халаты, постельное белье, мебель, кухни и много чего еще для продажи в шведском магазине делали российские компании — и преспокойно продолжают это делать. И никаких выжженных полей.

    Фасады для кухонь

    Фасады для кухонь четырех семейств ВОЛЬДА, ФОННЕС, СКРОВА и КНОКСХУЛЬТ производили в компании «Ангстрем». Российская компания со штаб-квартирой в Воронеже сотрудничала со шведской группой более 20 лет, доля заказов IKEA в общем объеме продаж составляла около 5 %. Причем уход сети с российского рынка компания восприняла с воодушевлением — мол, потери меньше, чем рост, который можно получить, ведь освободилась почти четверть рынка, а это поле возможностей.

    Полюбившийся россиянам скандинавский стиль в «Ангстреме» взяли на заметку — уже в продаже детская «Хома», в конфигурации и материалах которой задействованы скандинавские мотивы, а в качестве декора используется натуральный бук. Буквально на днях стартуют продажи еще одной сканди-коллекции «Вилма».

    Новые шкафы в скандинавском стиле будут продаваться в более низком ценовом сегменте, чем другой ассортимент бренда.

    — Тренды мебельного дизайна можно проследить в коллекциях многих отечественных и зарубежных производителей, но это не является показателем абсолютного сходства. «Ангстрем» активно развивает свое направление, сейчас у нас более 17 капсульных коллекций мебели в разных стилях от классики до лофта, и мы не планируем останавливаться на достигнутом, — говорит Валерия Чеканина, менеджер по связям с общественностью и СМИ Мебельный холдинг «Ангстрем».

    Идею «квартирных» шоурумов IKEA компания тоже использует. Еще в 2020 году компания запустила рестайлинг фирменных салонов, через пару лет планируют переоборудовать под новый формат всю розничную сеть.

    Купить продукцию компании со шведским налетом и без можно в салонах компании, их по стране более 215, и на сайте.

    Полотенца и халаты

    Полотенца, халаты и прочий текстиль, которые можно было подобрать по цвету под интерьер ванной комнаты и кухни и сочетать с другой домашней утварью, — именно этой фишкой IKEA покорила сердца покупателей. Реализовывали полотенечную идею шведов на фабрике «Донецкая Мануфактура М» компании Cleanelly. Речь, кстати, идет о другом Донецке — том, который в Ростовской области.

    — Мы являемся одним из лидеров на рынке РФ по производству домашнего текстиля, выпуская собственные коллекции. Контракт с IKEA был одним из контрактов нашей фабрики с партнерами. Данная ситуация никак не отразилась на ценообразовании нашего фирменного ассортимента, — рассказали представители компании.

    Купить текстиль «как в IKEA» можно в фирменных магазинах Сleanelly, их по стране 35, на маркет-плейсах Ozon и Wildberries, а также в интернет-магазине.

    Постельное белье

    В цветок и однотонное, с «огурцами» и «геометрией» — такого разнообразия постельного белья, как в IKEA, нужно было еще поискать. Особенно его ценили люди высокого роста — кроме как здесь, найти исполинский пододеяльник 220 на 240 было почти негде.

    Что-то торговая группа привозила из Европы, что-то делалось во Вьетнаме. Но основная масса постельного белья производилась на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области «Шуйские ситцы». Уход шведской компании из России деятельность фабрики с 200-летней историей не подорвал. Там сориентировались и наладили производство постельного белья YERRNA. Приняли и шведскую практику продажи полукомплектов — сочетающиеся с комплектом простыни теперь можно купить отдельно.

    — Наша новая коллекция YERRNA — для тех, кто привык покупать постельное белье мировых брендов. Оно соответствует европейским размерам и стандартам качества, а значит, нашим покупателям не придется отказываться от своих «постельных привычек», — рассказал руководитель филиала в Петербурге Руслан Васкецов.

    Коллекцию уже продают на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Найти классическое постельное белье «Шуйских ситцев» под частной маркой можно в «Ленте», «Ашане» и магазинах товаров для дома.

    Матрасы и товары для сна

    Удобные матрасы и уютные подушки, которые так и манили поваляться на них в шоурумах IKEA, с 2003 года выпускала группа компаний Askona. С производственных площадок в Коврове, Владимире и Новосибирске в 2021 году вышли 2,1 млн матрасов, 200 тыс. кроватей, 90 тыс. диванов, 1 млн подушек, защитные чехлы и еще ряд наименований товаров для сна.

    Вся продукция, производившаяся для IKEA, изготавливалась по технологическим картам шведской компании.

    — Мы уже переориентировали 30% от того объема мощностей, которые были задействованы под IKEA, под выпуск продукции для других каналов продаж, в том числе включая принципиально новые для нас. До конца года будет переведено до 75% этих мощностей. Это выпуск продукции для каналов B2B (дистрибьюторы, оптовики) и для продажи на маркетплейсах, — рассказали в пресс-службе группы компаний Askona.

    В основном ассортименте бренда есть линейки товаров в том же ценовом сегменте и аналогичного качества, как и те, что выпускались для IKEA: это матрасы Basic и Sleep Expert, и подушки Pillo, Gamma New и Vanilla Ice.

    Askona запустила новую линейку специально под продажи на Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», и упор в продажах будет делать на этот канал. Матрасы компании можно купить в салонах или на сайте.

    Те самые фрикадельки

    Мясные шведские тефтельки, которые прославлял еще хулиган с пропеллером Карлсон, нравились и взрослым, и даже самым избирательным в еде детям. Делали их на петербургской фабрике ООО «Пит-Продукт» бизнес-группы Atria, которую еще в 2021 году приобрело ПАО «Черкизово».

    Увы, тех самых фрикаделек пока нигде не купить.

    — Мы их не производим, так как продукт делался под клиента в упаковке, отличающейся от той, что продается в магазинах, — рассказали в пресс-службе группы «Черкизово».

    Что-то для любителей тефтелек, возможно, выпускать в «Черкизово» будут — в компании об этом уже задумываются.

    Уход шведской группы из России для компании ударом не стал — доля продаж ассортимента IKEA в общих продажах «Черкизово» была незначительна — достаточно взглянуть на ассортимент ее продукции в любом супермаркете страны, и сразу станет все понятно.

    Стеллажи KALLAX

    Со стеллажами Каллакс от IKEA домашний беспорядок вмиг превращался в организованное пространство. В 8 просторных квадратных ячеек можно было запихнуть все, начиная от книг и заканчивая горшками с цветами.

    Такие стеллажи, а также недорогие модульные кухни экономкласса и столешницы, тумбочки и офисную мебель для шведского магазина на протяжении 10 лет выпускала нижегородская фабрика «Ластра». В разные годы доля этих продаж в торговой группе составляла от 60 до 90%. Но после того, как два года назад в Новгородской области шведы построили собственный завод по производству мебели, отношения торговой группы с «Ластрой» практически сошли на нет.

    — Когда они в марте ушли, у нас уже почти ничего не оставалось на IKEA. Я тогда первый раз в жизни порадовался, что мы с ними расстались, потому что иначе это было бы очень для нас плохо, — говорит генеральный директор фабрики Михаил Куликов.

    Стеллажи и кухни «как в IKEA» производства мебельной фабрики «Ластра» купить можно на официальном сайте компании, на маркетплейсе «Озон», в магазине Hoff. В наличии есть даже знаменитые икеевские темно-коричневые с прожилками фасады Венге.

    — Чтобы никого не обманывать, отмечу, что это не полный ассортимент IKEA. Это просто какие-то отдельные изделия, которые мы для сети поставляли, похожие на них, — говорит Куликов.

    — Если любого юриста в спросите, кто с мебелью дело имел, то вам скажут, что права на мебель — сложная штука. Никто никогда не сможет доказать, что это один в один скопировано откуда-то. А если взять другой цвет, то точно никто никогда не докажет. То есть все друг у друга копируют, но о судебных разбирательствах я вообще не слышал, — отмечает мебельщик. — С их уходом надо что-то запускать, что раньше не делалось в России, «свои коллекции». Модульные кухни экономкласса все равно похожи: прямоугольные или квадратные дверки, кухонные корпуса, столешницы. Все равно все похоже выглядит. Мы продолжаем делать что-то подобное или почти такое же, как в IKEA.

    Стулья INGOLF

    Стулья Ингольф из массива сосны были способны украсить своей безупречной белизной даже самый мрачный день. Их, а также черные и цвета натюрель, производили на мебельной фабрике ООО «Лидер» в Приозерске.

    — Мы делали мебель для IKEA, сейчас ищем другие каналы продаж, — рассказал директор фабрики Владимир Поздяков.

    Купить стулья, похожие на Ингольф, пока можно только прямо на фабрике в Приозерске.

    Кожаные диваны VIMLE

    Мягкие и простые в уходе, кожаные диваны Вимле от IKEA охотно покупали и домой, и в офис. Эту линейку для шведской сети 1,5 года поставляла рязанская фабрика «Кожпроммебель». Но с тех пор, как торговая группа объявила об уходе из России, ни одного дивана Вимле фабрика не сделала.

    — По договору ту продукцию, которую мы поставляли компании IKEA, другим дилерам поставлять мы не можем. Поэтому весь товар для IKEA мы отгрузили в рамках договоренностей, и все. Дальше Вимле мы продавать не будем.

    Производить здесь что-то похожее на Вимле, возможно, и будут, но пока дальше идеи эту задумку отдел разработки не продвигал — план на представление моделей новинок на фабрике расписан на полгода вперед. Тем более, что и своих моделей много — фабрика работает на мебельном рынке уже 15 лет, имеет свои развитые розничные и дилерские сети. По большому счету, в плане производства и приемки ОТК, подход к продукции везде одинаковый: что для изделий, которые мы производили для IKEA, что других. Иначе отношения со шведской группой у нас бы просто не сложились, они на нас даже не посмотрели бы, — отмечает начальник отдела сбыта Ирина Кузьмина.

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»

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    Комментарии 11

    AGP17 Июл 2022 в 14:25
    Фъ, не надоело ИКЕЮ и вокруг неё мусолить?
    +0-0
    Ватафоб17 Июл 2022 в 12:29
    Всё, фрикадельки с брусничным соусам теперь ватке будут только сниться.
    +0-0
    Неглупая17 Июл 2022 в 12:19
    Чем отличается производство в серьёзных компаниях от русского шапкозакидательства, так это система контроля качества на каждом этапе производства. Нам этого не дано. Теперь главным критерием во всех т.н. импортозаместителях будет русское "авось"
    +0-0
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