    Пробки

    3/10

    usd63.14eur64.13
    За шенгеном - в обход200 тысяч за липуПрощай, Борис!Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Пусть попробуют». Путин ответил на призывы победить Россию «на поле боя»

    2264
    16 комментариев

    Все идет к тому, что Запад будет воевать с Россией «до последнего украинца». Такое заявление 7 июля сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы.

    «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — сказал Путин.

    Он отметил, что при этом Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, однако чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сложнее Западу будет договориться с Москвой.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 16

    Комментарии
    16

    Новости компаний

    close
    close