«Пусть попробуют». Путин ответил на призывы победить Россию «на поле боя»

Все идет к тому, что Запад будет воевать с Россией «до последнего украинца». Такое заявление 7 июля сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы.



«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали», — сказал Путин.

