«Где-то 130 миллионов тонн будет». Путин ожидает хорошего урожая зерновых в России

Хороший урожай зерна ожидается в России в 2022 году, он может достичь 130 миллионов тонн. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

«У нас хорошие виды на урожай, где-то 130 миллионов тонн [зерна] будет. Это заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 миллионов тонн <...>, у нас 130. Это прилично», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).