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    «Где-то 130 миллионов тонн будет». Путин ожидает хорошего урожая зерновых в России

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    Хороший урожай зерна ожидается в России в 2022 году, он может достичь 130 миллионов тонн. Об этом 7 июля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «У нас хорошие виды на урожай, где-то 130 миллионов тонн [зерна] будет. Это заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 миллионов тонн <...>, у нас 130. Это прилично», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

    При этом страна сохраняет первое место по экспорту пшеницы. Если в 2021/22 сельхозгоду Россия поставила на рынок свыше 40 миллионов тонн, то в следующем планирует уже как минимум 50 миллионов тонн.

    Аналогичные цифры президент называл и в начале июня. По его словам, в нынешнем году сбор зерновых может стать рекордным за всю историю России.

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