    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 9

    4 м/с, зап

    746мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.84eur72.63
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Путин: Сбор зерновых в этом году может стать рекордным за всю историю России

    1388
    19 комментариев

    Россия в 2022 году может добиться рекордных за всю свою историю показателей сбора зерновых. Об этом 12 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

    Президент подчеркнул, что этот результат позволит «не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок».

    В то же время Путин отметил, что ряд беднейших государств уже сталкивается с угрозой голода, и вина за это «целиком и полностью лежит на элитах западных стран».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (19)

    266132755
    Ну, учитывая что в Украине 20 млн тонн, то ваш диктатор хочет отмародеренное зерно выдать за собственный урожай. Скрепно.
    Cashmare
    каждый год рекордные урожаи, а в магазах то капуста по сто, то картоха "бэйби", с гнильцой, прям вся в собирателя земель русских
    своих не бросаем
    что не день, то рекорд.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close