Путин: Сбор зерновых в этом году может стать рекордным за всю историю России

Россия в 2022 году может добиться рекордных за всю свою историю показателей сбора зерновых. Об этом 12 мая заявил президент РФ Владимир Путин.



«Сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России», — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.



Президент подчеркнул, что этот результат позволит «не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок».