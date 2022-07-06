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    Подробности ДТП на Выборгском шоссе: автобус въехал в тягач, вставший перед «зеброй»

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    В правоохранительных органах уточнили число пострадавших и обстоятельства ДТП с автобусом на севере Петербурга.

    По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 6 июля в 10:20 на Выборгском шоссе, 17, рейсовый автобус МАЗ совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. Госпитализированы в состоянии средней степени тяжести трое пассажиров автобуса: две женщины 39 и 64 лет и 69-летний мужчина. В компании-перевозчике «Третий парк» «Фонтанке» сообщили, напомним, что пострадавших было четверо.

    Прокуратура Петербурга уточняет, что водитель автобуса совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем, стоящим перед регулируемым пешеходным переходом.

    В «Третьем парке» «Фонтанке» рассказали, что тормоза у автобуса проверяли перед поездкой, они были в порядке.

    «В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка, ход и результаты административного расследования поставлены в прокуратуре Выборгского района г. Санкт-Петербурга на контроль. В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также при организации и осуществлении пассажирских перевозок», — отмечается в сообщении прокуратуры.

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