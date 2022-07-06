Подробности ДТП на Выборгском шоссе: автобус въехал в тягач, вставший перед «зеброй»

В правоохранительных органах уточнили число пострадавших и обстоятельства ДТП с автобусом на севере Петербурга.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 6 июля в 10:20 на Выборгском шоссе, 17, рейсовый автобус МАЗ совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. Госпитализированы в состоянии средней степени тяжести трое пассажиров автобуса: две женщины 39 и 64 лет и 69-летний мужчина. В компании-перевозчике «Третий парк» «Фонтанке» сообщили, напомним, что пострадавших было четверо .

В «Третьем парке» «Фонтанке» рассказали, что тормоза у автобуса проверяли перед поездкой, они были в порядке.

