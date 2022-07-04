В пекле чердака волонтеры несколько часов спасали хорька из вентиляции многоэтажки на Маршала Захарова

Неординарный вызов поступил волонтерам «Кошкиспаса» в Красносельском районе Петербурга в минувшие выходные. Из вентиляционной шахты на этот раз доставали не кота, а хорька. Трудностей добавили высота (работать пришлось с чердака шестнадцатиэтажки), внезапное препятствие в шахте и жара.

Заявка в шестнадцатиэтажный дом на улице Маршала Захарова поступила спасателям вечером субботы, 2 июля, рассказывают 4 июля в группе «Кошкиспас» «ВКонтакте». В пятницу любопытный хорек, проживающий в квартире на седьмом этаже, забрался в кухонный шкаф и, обнаружив там вентиляцию, решил ее проинспектировать. День хозяева пытались решить проблему самостоятельно: расклеили объявления, достали ключи от подвала и крыши, прошли всю крышу и подвал, искали другие места, куда мог просочиться питомец, и, наконец, отчаявшись, позвонили в «112», где диспетчер дала им номер «Кошкиспаса». Волонтеры прибыли на место в половине одиннадцатого часа вечера и начали осмотр из квартиры.

«Если честно — опыт работы с таким видом шахт у меня уже был, и он меня немного пугал. В области мы с другой коллегой ездили на практически точно такой же дом с таким же строением шахт — мало того, что до этих шахт практически невозможно «пробуриться» перфоратором, потому что они проходят по сути в месте пересечения трех стен, так еще и в обе стороны практически на каждом этаже в шахтах есть выходы в ванные комнаты и кухни других квартир. Ну и ничего не отменяло того, что хорь, пролетев 7 этажей и упав на бетонное основание, уже лежит тушкой и спасение не потребуется уже никому», — рассказывает волонтер Андрей.

Несколько попыток прокинуть инструмент через трубы — и вот камера спускается по шахте, а спасатели вглядываются в картинку, высматривая хоть какие-то намеки на местонахождение хорька. На шестом этаже обнаружилось препятствие: то ли труба, то ли доска, проходящая прямо посередине шахты. А ведь любой посторонний предмет в шахте может стать преградой к легкому спасению животного. Беглец обнаружился на самом дне. Он свернулся пушистым клубком и поначалу не подавал признаков жизни, но затем резко заинтересовался камерой, даже привстав на задние лапки. Теперь его как-то надо было вытащить наружу, но если с кошками у волонтеров был опыт вызволения петлей за шею через чердак, то с хорьком такой подход не сработает. Вариант дать ему выбраться самому по веревке из тряпочек провалился: с первых трех этажей дома оказались только жильцы на втором, но выхода в шахту из их квартиры не было, а выше хорек бы уже не залез.

Видео: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО «Экстремум» Оставался только чердак, благо заявители уже успели раздобыть от него ключи. Там оказалось настоящее пекло: помещение не продувается, как крыша, да еще и опутано сетью труб с горячей водой. Со второго раза нашли нужные оголовки шахт и хорька на дне, заявители принесли обувные мешки, в которые зверек теоретически мог захотеть залезть, мешки привязали леской, нагрузили карабинами и вместе с камерой начали спускать вниз. Однако первая попытка провалилась: хорек вроде и хотел залезть в мешок, но путался и в конце концов бросил попытки и улегся под ним спать.

Тогда заявители принесли любимый рюкзак питомца и корм. Со второго раза удалось просунуть его в шахту с металлическим блином для утяжеления, но оказалось, что через ту самую трубу на шестом этаже он не пролезает. Спасатели подняли рюкзак, попробовали то же самое с тряпочным мешком, и хорек, унюхав корм, быстро залез в импровизированный лифт. Однако и тут волонтеров ждало разочарование: при подъеме мешок зацепился блином за все ту же трубу поперек шахты и никак не хотел пролезать. Меж тем наевшийся хорек уже начал выбираться из мешка. Шел пятый час спасательной операции в чердачной «сауне».