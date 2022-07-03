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    ТАСС назвало предполагаемое место службы Федотова. Как и писала «Фонтанка», это далеко

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    5 комментариев

    Агентство ТАСС назвало предположительное место службы вратаря Ивана Федотова.

    «Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов в настоящее время находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы, игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле», — сообщает ТАСС 3 июля со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

    «Фонтанка» писала, что хоккеиста точно не отправят на Украину и что он, предположительно, в Североморске. Новую Землю собеседник «Фонтанки» тоже называл, напомнив историю с оппозиционером Русланом Шаведдиновым.

    Если спортсмен будет служить на Северном флоте, у него есть шанс продолжить хоккейную карьеру прямо на месте: на флоте имеется своя хоккейная лига.

    1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова (как уклониста от армии) у ледовой арены в Купчино и доставили в военкомат. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. 3 июля он оттуда пропал. Информации о его точном местонахождении у его адвоката Алексея Пономарева нет.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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    Комментарии 5

    27568698204 Июл 2022 в 00:45
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.г.а, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    +0-0
    VKuser17419822104 Июл 2022 в 00:23
    .....страна крепостных рабов!
    +3-0
    Созвездие Лебедя04 Июл 2022 в 00:19
    Главное, чтобы инструктаж понял и на белого мишку не нарвался)
    +1-1
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    Комментарии
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