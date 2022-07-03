ТАСС назвало предполагаемое место службы Федотова. Как и писала «Фонтанка», это далеко

Агентство ТАСС назвало предположительное место службы вратаря Ивана Федотова.
«Серебряный призер Олимпийских игр по хоккею, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов в настоящее время находится в Североморске Мурманской области для прохождения воинской службы, игрок, предположительно, будет служить на Новой Земле», — сообщает ТАСС 3 июля со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
«Фонтанка» писала, что хоккеиста точно не отправят на Украину и что он, предположительно, в Североморске. Новую Землю собеседник «Фонтанки» тоже называл, напомнив историю с оппозиционером Русланом Шаведдиновым.
Если спортсмен будет служить на Северном флоте, у него есть шанс продолжить хоккейную карьеру прямо на месте: на флоте имеется своя хоккейная лига.
1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова (как уклониста от армии) у ледовой арены в Купчино и доставили в военкомат. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. 3 июля он оттуда пропал. Информации о его точном местонахождении у его адвоката Алексея Пономарева нет.