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    На Северном флоте, куда, по данным СМИ, отправили Ивана Федотова, есть своя хоккейная лига

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    20 комментариев

    Адвокат хоккеиста Ивана Федотова продолжает искать доверителя, которого увезли из военного госпиталя, предположительно к месту службы. По одной из версий, действующего чемпиона России могли отправить в Североморск. Если это так, то у него есть шанс сохранить год спортивной жизни, так как на Северном флоте имеется своя хоккейная лига.

    В гарнизонах базирования сил Северного флота в 2013 году среди военнослужащих и членов их семей был создан ряд хоккейных команд. Девять лет назад играли 5 команд, а в текущем чемпионате Северного флота по хоккею участвовали уже 14 команд, представляющих разные соединения и гарнизоны. В 2014 году по решению командования Северного флота для участия в турнирах более высокого уровня была создана хоккейная команда «Северный флот». В тот же год в чемпионате ВМФ она заняла второе место.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

    Сотрудники уголовного розыска встретили хоккеиста у ледовой арены в Купчино в Петербурге 1 июля. Задержание попало на видео. Спортсмена привезли в военкомат. Он якобы уклонялся от армии. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. А оттуда он пропал 3 июля.

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    Комментарии 20

    Boris_93*103 Июл 2022 в 21:17
    Грамотный совет можно было-бы "подарить" наивному хоккеисту , особенно если знать что именно ранее он подписывал в той локации , куда его на законных основаниях "доставили" представители правопорядка . Скорее всего есть какая-нть юридическая коллизия , связанная с названием команды "работодателя" , к примеру он получал отсрочку от знакомства со службой в рядах ВС РФ , т.к. защищал Родину :) на " спортивном фронте "
    +0-0
    26701132803 Июл 2022 в 21:14
    в ссср все игроки имели воинские звания. теперь цска под газмяс или кто ещё. значит-барыги манипулируют армией-а путин не знает... и про войнушку не знает как надо и тд.в 41 сталин замкнулся на несколько дней... а потом как ё...а это просто кремл...
    +0-0
    ThunderPiter03 Июл 2022 в 20:59
    Просто сюрр какой-то. Уже захватывают заложников, которые даже не высказывались против режима. Просто за то, что человек поехал играть в НХЛ..
    +0-0
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