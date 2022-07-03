На Северном флоте, куда, по данным СМИ, отправили Ивана Федотова, есть своя хоккейная лига

Адвокат хоккеиста Ивана Федотова продолжает искать доверителя, которого увезли из военного госпиталя, предположительно к месту службы. По одной из версий, действующего чемпиона России могли отправить в Североморск. Если это так, то у него есть шанс сохранить год спортивной жизни, так как на Северном флоте имеется своя хоккейная лига.
В гарнизонах базирования сил Северного флота в 2013 году среди военнослужащих и членов их семей был создан ряд хоккейных команд. Девять лет назад играли 5 команд, а в текущем чемпионате Северного флота по хоккею участвовали уже 14 команд, представляющих разные соединения и гарнизоны. В 2014 году по решению командования Северного флота для участия в турнирах более высокого уровня была создана хоккейная команда «Северный флот». В тот же год в чемпионате ВМФ она заняла второе место.
Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.
Сотрудники уголовного розыска встретили хоккеиста у ледовой арены в Купчино в Петербурге 1 июля. Задержание попало на видео. Спортсмена привезли в военкомат. Он якобы уклонялся от армии. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. А оттуда он пропал 3 июля.