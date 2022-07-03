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    СМИ сообщили, что хоккеиста Федотова отправили в Североморск. Адвокат утверждает, что не в курсе

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    13 комментариев

    РИА Новости сообщает, что задержанного в Петербурге спортсмена Ивана Федотова ночью 3 июля отправили в Североморск. Агентство ссылается на его адвоката Алексея Пономарева. «Фонтанке» сам Пономарев рассказал другое.

    РИА так цитирует адвоката: «Ивана (Федотова) ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует».

    В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Пономарев заявил, что у него нет точной информации, где находится Федотов. Что касается публикаций в СМИ, он отметил, что они ошибаются.

    Вечером 1 июля в Петербурге спортсмена увезли на скорой из военкомата. Ему якобы стало плохо после нескольких часов пребывания там. В пятницу стало известно, что Федотовым заинтересовалась военная прокуратура как уклонистом от армии. Силовики встретили Федотова у ледовой арены в Купчино, его отъезд попал на видео. 3 июля стало известно, что Федотов подал жалобу во Всеволожский районный суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу. Адвокат предполагал, что его хотят увезти подальше от Петербурга.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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    Комментарии 13

    27568013003 Июл 2022 в 12:39
    Жаль мужика, нужно было уезжать вовремя, деньги то были
    +0-0
    VVM196203 Июл 2022 в 12:05
    а потом кричат со всех каналов, тот же губашлеп Губернией, наших спортсменов дискриминируют.
    Парень принес стране олимпийское серебро, а чинушам на это наплевать.
    Давно пора принять закон , спортсмены олимпионики по желанию освобождаются от военной повинности.
    +1-0
    salech03 Июл 2022 в 11:25
    ничё двуху пробьёт,не развалится,25 годов уже, или от того что взял кубок Гагарина ,особенным стал ?,а мог идти в пехоту (1год)
    +0-1
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    Комментарии
    13

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