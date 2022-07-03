СМИ сообщили, что хоккеиста Федотова отправили в Североморск. Адвокат утверждает, что не в курсе

РИА Новости сообщает, что задержанного в Петербурге спортсмена Ивана Федотова ночью 3 июля отправили в Североморск. Агентство ссылается на его адвоката Алексея Пономарева. «Фонтанке» сам Пономарев рассказал другое.
РИА так цитирует адвоката: «Ивана (Федотова) ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует».
В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Пономарев заявил, что у него нет точной информации, где находится Федотов. Что касается публикаций в СМИ, он отметил, что они ошибаются.
Вечером 1 июля в Петербурге спортсмена увезли на скорой из военкомата. Ему якобы стало плохо после нескольких часов пребывания там. В пятницу стало известно, что Федотовым заинтересовалась военная прокуратура как уклонистом от армии. Силовики встретили Федотова у ледовой арены в Купчино, его отъезд попал на видео. 3 июля стало известно, что Федотов подал жалобу во Всеволожский районный суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу. Адвокат предполагал, что его хотят увезти подальше от Петербурга.
Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.