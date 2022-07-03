Вратарь Федотов подал жалобу во Всеволожский суд на решение военкомата

Хоккеист Иван Федотов в Петербурге подал жалобу во Всеволожский районный суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу, сообщает 2 июля ТАСС со ссылкой на его адвоката.

«Вчера было подано заявление во Всеволожский районный суд о признании незаконным решения призывной комиссии, решение по призыву на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено. Ивана должны были отпустить либо направить в гражданскую больницу, поскольку он не является военнослужащим. Но как я понимаю, сотрудники военкомата заявление в суд игнорируют и считают, что он является военнослужащим, поэтому отправили его в госпиталь. Дальше суд должен назначить по этому вопросу судебное заседание», — рассказал адвокат спортсмена Алексей Пономарев.



По его мнению, цель происходящего — оказание давления на Федотова.

«Мероприятия, связанные с призывом, проходят совершенно иным образом. Вся эта история затеяна, чтобы оказать на него давление», — добавил адвокат.

Он добавил, что его подзащитный проходит обследование, точного диагноза нет. «Фонтанка» писала, что Федотова положили в 1-й военно-морской клинический госпиталь.

«Сейчас он продолжает проходить обследование — у него обострился гастрит на фоне нервного стресса. Он почему-то находится в Первом военно-морском клиническом госпитале. Туда не пускают ни меня как адвоката, ни родителей, врачи отказываются вести какие-либо переговоры, ссылаясь на занятость. Там постоянно присутствуют сотрудники военной полиции, которые также отказываются давать какие-то комментарии», — рассказал Пономарев.

