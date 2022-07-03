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    Вратарь Федотов подал жалобу во Всеволожский суд на решение военкомата

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    Хоккеист Иван Федотов в Петербурге подал жалобу во Всеволожский районный суд на решение военкомата о призыве на воинскую службу, сообщает 2 июля ТАСС со ссылкой на его адвоката.

    «Вчера было подано заявление во Всеволожский районный суд о признании незаконным решения призывной комиссии, решение по призыву на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено. Ивана должны были отпустить либо направить в гражданскую больницу, поскольку он не является военнослужащим. Но как я понимаю, сотрудники военкомата заявление в суд игнорируют и считают, что он является военнослужащим, поэтому отправили его в госпиталь. Дальше суд должен назначить по этому вопросу судебное заседание», — рассказал адвокат спортсмена Алексей Пономарев.

    По его мнению, цель происходящего — оказание давления на Федотова.

    «Мероприятия, связанные с призывом, проходят совершенно иным образом. Вся эта история затеяна, чтобы оказать на него давление», — добавил адвокат.

    Он добавил, что его подзащитный проходит обследование, точного диагноза нет. «Фонтанка» писала, что Федотова положили в 1-й военно-морской клинический госпиталь.

    «Сейчас он продолжает проходить обследование — у него обострился гастрит на фоне нервного стресса. Он почему-то находится в Первом военно-морском клиническом госпитале. Туда не пускают ни меня как адвоката, ни родителей, врачи отказываются вести какие-либо переговоры, ссылаясь на занятость. Там постоянно присутствуют сотрудники военной полиции, которые также отказываются давать какие-то комментарии», — рассказал Пономарев.

    Вечером 1 июля спортсмена увезли на скорой из военкомата. Ему якобы стало плохо после нескольких часов пребывания там. В пятницу стало известно, что Федотовым заинтересовалась военная прокуратура как уклонистом от армии. Силовики встретили Федотова у ледовой арены в Купчино, его отъезд попал на видео.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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