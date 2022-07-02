«Видимо, хотят увезти подальше от Петербурга». Адвокат рассказал о состоянии хоккеиста Федотова

В 1-й военно-морской клинический госпиталь, где находится хоккеист Иван Федотов, прибыли сотрудники военной полиции. Судя по всему, спортсмена хотят увезти к месту его будущей срочной службы — «видимо, куда-то подальше от Петербурга», рассказал 2 июля «Фонтанке» председатель военной коллегии адвокатов Алексей Пономарев.

«Состояние у Ивана не очень хорошее. Когда я его увидел, он был в каком-то полусонном состоянии. Говорят, что ему делали какие-то уколы, какие — он не знает. Представители госпиталя [с нами] не общаются, он не числится почему-то у них в списках. Удалось выяснить, что он находится на кафедре хирургии. Мне удалось дозвониться до медсестры, она сказала, что лечащий врач Ивана сейчас на операции и связаться со мной не может», — сообщил адвокат.

По его словам, у госпиталя стоят три машины военной полиции и Ивана якобы хотели куда-то увезти, «привезли военную форму», но он отказался.

«В суд подали еще вчера, решение о призыве приостановлено, но всё это игнорируется. Нами был вызван сотрудник полиции, ее долго не пускали в госпиталь, потом пустили. Я так понимаю, она поговорила с Иваном, потом с сотрудниками военной полиции, потом без всяких комментариев развернулась и села в машину», — добавляет Пономарев.



В полиции ему сказали, что Иван является военнослужащим и по поводу его истории нужно обращаться в Санкт-Петербургский военный гарнизон и военную прокуратуру. В последнюю инстанцию уже подано заявление.

