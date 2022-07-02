Источник: Хоккеиста Федотова точно не отправят на Украину

Вратаря ЦСКА Ивана Федотова, которым интересуется военкомат, точно не отправят на Украину, поскольку он — срочник. Об этом «Фонтанке» 2 июля рассказал источник.
Наш собеседник отмечает, что российские власти отдельно подчеркивают: срочников на Украине быть не должно. Правда, при этом не исключается направление солдат, проходящих срочную службу, в отдаленные гарнизоны. Это произошло, например, в 2020 году с оппозиционером Русланом Шаведдиновым, которому пришлось отдавать долг родине на Новой Земле.
«Фонтанка» писала, что прошлым вечером из военкомата на Загородном проспекте, 54, Федотова увезла скорая. Якобы спортсмену стало плохо после нескольких часов пребывания там. По данным источника нашего издания, Федотов провёл ночь в больнице, на данный момент в военкомат его не вернули.
В пятницу стало известно, что лучшим вратарём КХЛ Федотовым как уклонистом от армии заинтересовалась военная прокуратура. С её подачи по адресам возможного появления спортсмена выжидательную позицию заняли оперативники уголовного розыска, некоторые вместе с СОБРом. Федотова встретили у ледовой арены в Купчино, его отъезд в сопровождении полиции попал на видео.