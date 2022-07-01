«Тополиный пух, жара...» — попробуйте не продолжить. В Петербурге пошёл «летний снег», и это красиво

Песня «Тополиный пух, жара, июль» вышла летом 1998 года. Тогда поклонники творчества группы «Иванушки International» были удивлены — почему автор текста Михаил Андреев выбрал именно этот месяц года. Некоторые слушатели насмехались, другие намекали на «грубую ошибку», закравшуюся в припев.



Однако время цветения тополей зависит от климата: чем теплее, тем раньше. В более южных регионах пик «летнего снега» приходится на июнь. В Петербурге тополиный пух активизируется именно в июле. Михаил Андреев, кстати, родом из Томской области. Для него тополиный пух в июле тоже не диковинка.

