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    «Тополиный пух, жара...» — попробуйте не продолжить. В Петербурге пошёл «летний снег», и это красиво

    2025
    5 комментариев

    Песня «Тополиный пух, жара, июль» вышла летом 1998 года. Тогда поклонники творчества группы «Иванушки International» были удивлены — почему автор текста Михаил Андреев выбрал именно этот месяц года. Некоторые слушатели насмехались, другие намекали на «грубую ошибку», закравшуюся в припев.

    Однако время цветения тополей зависит от климата: чем теплее, тем раньше. В более южных регионах пик «летнего снега» приходится на июнь. В Петербурге тополиный пух активизируется именно в июле. Михаил Андреев, кстати, родом из Томской области. Для него тополиный пух в июле тоже не диковинка.

    Сейчас можно констатировать: 1 июля в Петербурге оказалось не только самым жарким, но и белоснежным.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка»

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    Комментарии 5

    Дежурный по объединению01 Июл 2022 в 22:14
    "«Тополиный пух, жара...» — попробуйте не продолжить." - попробую. "Но, пилят, почему-то вязы".
    +0-0
    Денеб01 Июл 2022 в 21:42
    Иванушки да Хай Фай......вот и всё, что было у нас хорошего......
    +0-0
    27468898801 Июл 2022 в 21:39
    Тополиный пух - это ужас нашего города. Страдают все: люди, особенно аллергики, в пухе накапливается пыльца, да и обычная пыль с остатками зимних реагентов, и все это в нос,в глаза, автомобили и системы кондиционирования воздуха-забивает радиаторы, ну братья наши меньшие-сегодня видел чихающую собаку. Никто из властей не хочет бороться с тополями, им наплевать на жителей города, да и выборы отменили...
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    Комментарии
    5

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