Не только десерты: семь блюд из клубники, которые вас удивят

Вы уже попробовали свежую клубнику? Теперь самое время с ней поэкспериментировать! Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Свежая клубника — одна из главных радостей начала лета. Киоски и рыночки манят ароматной ягодой из Азербайджана, Турции, Узбекистана и Краснодара, а на подходе еще и урожай с местных грядок.

Клубника вкусна и красива в натуральном виде, но если вам хочется приготовить с ней что-то этакое — вот рецепты шеф-поваров из дружественного Екатеринбурга: там есть и суп, и салат, и мороженое!



Клубничный суп со страчателлой и желе из лемонграсса

Рецепт Дианы Файзуллиной, шеф-повара ресторана Metis



Признайтесь: хотели бы такой суп на обед? Фото: Диана Файзуллина Поделиться Поделиться





Сладость клубники, сливочность сыра страчателла, пикантность и свежесть желе из лемонграсса — только такого супа и хочется в жаркий летний полдень!



Для клубничного супа (три-четыре порции):

500 г свежей клубники,



15 г сахара,



цедра ½ лимона,



3 листика базилика.

Для приготовления супа нужно нарезать клубнику слайсами, добавить сахар, цедру лимона и базилик, закрыть емкость пленкой и убрать в холодильник на два часа. Когда клубника даст свой сок за счет добавления сахара, надо убрать листья базилика и взбить клубнику блендером до однородной консистенции.

Для желе:

2 палочки лемонграсса,



20 г имбиря,



3 г красного перца чили,



750 мл воды,



50 г сахара,



5 г агар-агара.

Для приготовления желе вам необходимо раздавить лемонграсс, чтобы он дал свой аромат. Далее в сотейнике смешиваем сахар, воду и лемонграсс. Варим в течение 20 минут на медленном огне. После накрываем пленкой и даем настояться один час. В настоявшийся сироп добавляем агар-агар и варим 7–10 минут на медленном огне, пока он не растворится. Убираем сироп с плиты и даем остыть. В это время нарезаем мелким кубиком перец чили и имбирь и отправляем в сироп. Готовый сироп выливаем в форму и убираем в холодильник на два часа (если форма металлическая, лучше накрыть ее пищевой пленкой, чтобы желе не прилипло).



Разливаем суп по тарелкам, сверху выкладываем по 50 граммов страчателлы, взбитой венчиком до однородной массы. На страчателлу выкладываем желе, украшаем бразильским орехом и слайсами клубники.

Салат с фетой и клубникой

Рецепт от Виктора Кутина, шеф-повара бара «Капчо»

Клубника прекрасно выступает как в качестве солиста, так и в команде: она замечательно дружит с мягкими сырами и оттеняет кислинку томатов черри.



На одну порцию:

50 г салатного листа,



50 г свежей клубники,



50 г томатов черри,



15 г заправки.



Для заправки смешайте крем-фреш, 5 г мелко порезанных листиков свежей мяты, 30 г нежирной сметаны, 5 г свежего чеснока (мелко порубите), 1 ч. л. лимонного сока, всё посолите. Салат нужно крупно порвать, клубнику и черри нарезать на половинки или четвертинки. И смешать салат с заправкой.

20 г сыра фета натрите на крупной терке и присыпьте им блюдо сверху.

«Анна Павлова» с клубникой и малиной

Рецепт от Михаила Ковалева, шеф-повара ресторана «Троекуровъ»



Картинка с исключительно приятным вкусом Михаил Ковалев Поделиться Поделиться





Самый простой рецепт знаменитого десерта, который можно приготовить дома.



Нам потребуется в первую очередь безе (меренга). На один свежий яичный белок используем 60 г сахара, можно добавить туда немного сока и цедры лимона. Взбить, отсадить на пергаментную бумагу, выпекать, а скорее подсушивать 1,5–2 часа в духовке, разогретой до 90–95 °C .

Выпекаем безе в форме двух полусфер, которые потом соединяем. Для крема можно взять одну часть маскарпоне и одну часть ганаша из белого шоколада: это взбитые сливки (жирность 33%), которые нужно смешать с растопленным белым шоколадом в пропорции 6:4. Промазать полусферы внутри или просто красиво отсадить из кондитерского мешка. В нижнюю часть кладем шарик ванильного мороженого, в верхнюю — порезанную кубиками клубнику, которую надо смешать с протертой малиной без косточек. Если хотите, добавьте сахар, но, в принципе, естественной сладости ягод достаточно для гармоничного вкуса.



Далее десерт выкладывается на тарелку и оформляется кубиками желе из малины и, по желанию, пудрой из меренги: если у вас осталось безе, нужно смешать его с протертой малиной, подсушить и натереть сверху через ситечко. Последний штрих — несколько листиков свежей мяты.



Песочный тарт с клубникой и меренгой

Рецепт шеф-повара Дмитрия Солдатова, основателя компании Food Sekta

Это блюдо нельзя назвать классическим пирогом — скорее это что-то между пирогом и тортом. Так что для праздничного стола он тоже будет уместен.

Первый слой — песочное тесто:

280 г муки,



4 желтка,



80 г сахара,



120 г сливочного масла,



1,5 ч. л. разрыхлителя,



8 г (пакетик) ванильного сахара.

Для начала аккуратно разделяем яйца на белки и желтки. Сливочное масло комнатной температуры выкладываем в глубокую миску, добавляем сахар, ванильный сахар и несколько минут взбиваем миксером до пышной массы. К взбитому маслу с сахаром добавляем желтки, также комнатной температуры, и снова взбиваем пару минут. Получается воздушная масса.



Далее в полученную массу в два этапа просеиваем муку с разрыхлителем и быстро перемешиваем до однородного состояния сначала лопаткой, а потом уже руками, собирая тесто в шар. Получается мягкое и эластичное тесто.

Берем форму, выстилаем ее пергаментной бумагой и выкладываем тесто по всей площади, после чего форму убираем в холодильник на 30 минут. Пока тесто остывает, готовим начинку из клубники. Остывшее тесто вынимаем из холодильника и в нескольких местах накалываем вилкой. Потом форму отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Второй слой — клубника:

600 г клубники,



1 ст. л. сахара,



2 ст. л. кукурузного крахмала.

Крупные ягоды режем, мелкие оставляем целиком. Засыпаем их сахаром и крахмалом. Лучше использовать кукурузный крахмал. Всё перемешиваем — и начинка готова.

Третий слой — меренга:

4 яичных белка,



180 г сахара,



щепотка соли.

Готовим меренгу. Для этого в глубокую миску выливаем белки и взбиваем их сначала на небольшой скорости, а потом на максимальной. Как только белки превратятся в мягкую пену, частями всыпаем сахар и продолжаем взбивать массу до плотного состояния.



Время собирать пирог. Готовый золотистый корж вынимаем из духовки, выкладываем на него ягоды, а сверху покрываем слоем меренги. Форму снова ставим в духовку на 15–20 минут до зарумянивания меренги. Вкусный, легкий и по-настоящему летний десерт готов!



Клафути с клубникой

Рецепт от Натальи Черненко, совладелицы кафе-кондитерской «Кусочек счастья»

Клафути — это нечто среднее между десертным омлетом и шарлоткой: нежное тесто и много ягод. В теплом виде гораздо эффектнее!

Ингредиенты:

1 стакан муки,



500 г не очень жирных сливок,

3 яйца,



3 яйца, 2 ст. л. сахара,



пакетик ванильного сахара,



много клубники (можно в смеси с другими ягодами).

Муку, сахар, сливки и яйца (три желтка и два белка) перемешиваем до густой однородной массы (как деревенская сметана). Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем много свежей клубники, присыпаем ванильным сахаром и заливаем тестом. Разравниваем и ставим в духовку, нагретую до 180 градусов, на 20–25 минут.

Подавать горячим, не вынимая из формы, можно с шариком ванильного мороженого или вот с таким соусом: в блендере пробить горсть свежих ягод, 200 г натурального йогурта, сливки и сахар (пропорции на ваше усмотрение). Десерт такой нежный, что его не получится резать — только брать ложкой. А если хотите, можно сделать порционные клафути в индивидуальных формочках.



Миндальный рулет с клубникой

Рецепт от Никиты Федулова, шеф-повара проекта Chief Catering

— Я люблю клубнику в натуральном виде: размять ее с небольшим количеством зеленого базилика до образования сока и подать с французским ванильным мороженым. Но для более парадных случаев можно приготовить и такой изысканный рулет.

Ингредиенты: 500 г клубники,



250 г муки,



250 г творога,



250 г творожного сыра типа «Креметте»,



320 г жирных сливок (33%),



160 г молотого миндаля,



300 г сахара,



8 яиц.

Смешать муку и миндальную крошку. Яйцо взбить с 200 г сахара до густых пиков, добавить муку, замесить тесто. Выложить на противень, выстеленный пергаментом, выпекать 15 минут в разогретой до 190 градусов духовке. Достать бисквит, завернуть с помощью мокрого полотенца в рулет, дать остыть. Творог протереть через сито. Сливки взбить со 100 г сахара до крепких пиков, смешать «Креметте», творог и сливки.

Из части клубники сделать джем или пюре. Рулет развернуть, намазать джемом, после этого — кремом, и проложить слайсами свежих ягод. Завернуть и дать настояться час в холодильнике.



Клубнично-банановое мороженое

Рецепт Ольги Симоновой, шеф-повара ресторана «Пряности»



Клубника и мороженое созданы друг для друга Фото: auntmasako / Wikimedia.org Поделиться Поделиться





Очень простой рецепт, который можно готовить вместе с детьми, — такое лакомство, как натуральное домашнее мороженое, они точно оценят!

Ингредиенты: 150 г клубники (можно взять свежую или даже замороженную),



100 г банана,



30 г меда или сахарозаменителя,



70 г творожного сыра типа «Креметте»,



100 г кокосового молока или сливок.

Смешиваем всё в блендере до однородной массы. Выкладываем в контейнер и ставим в морозилку. Не забывайте доставать ее примерно раз в полчаса и перемешивать погружным блендером — это даст однородную текстуру, максимально близкую к той, что получается с использованием мороженицы.

При подаче каждую порцию можно полить растопленным шоколадом, украсить фруктами, взбитыми сливками, посыпать крошкой печенья, вафель или молотыми жареными орехами — берите всё, что вы любите, не ограничивайте свою фантазию!