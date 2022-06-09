Кассационный суд в Москве отменил арест ректора Шанинки

Кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева и направил постановление на новое рассмотрение, передает 9 июня РИА Новости.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Зуева обвиняют в изъятии более 21 млн руб. Его задержали прямо на больничной койке. 9 ноября Мосгорсуд отправил его в СИЗО.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости держать Зуева в СИЗО. Несмотря на это, 21 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста и оставил Зуева под стражей. 22 декабря его перевели из СИЗО в гражданскую больницу.