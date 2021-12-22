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Ректора «Шанинки» Зуева переводят из СИЗО в гражданскую больницу

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Ректора «Шанинки» Сергея Зуева переводят из СИЗО в гражданскую больницу для оценки здоровья. Об этом 22 декабря заявил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи, который навестил профессора в изоляторе.

«Зуева перевозят из «Матросской Тишины» в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Перевод осуществлен по рекомендации самих сотрудников медсанчасти СИЗО. В момент, когда я был в «Матроской Тишине», Зуева уже вывозили с территории изолятора в гражданскую больницу», – цитирует его ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости держать Зуева в СИЗО. Несмотря на это, 21 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста ректору «Шанинки» и оставил его под стражей. Также в СИЗО оставили и экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову.

«Фонтанка» писала, что 9 ноября Мосгорсуд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева в СИЗО. Ранее профессор неоднократно жаловался на плохое самочувствие и гипертонические кризы. До этого стало известно, что его задержали прямо на больничной койке.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Зуева обвиняют в изъятии более 21 миллиона рублей.

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