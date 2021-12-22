Ректора «Шанинки» Зуева переводят из СИЗО в гражданскую больницу

Ректора «Шанинки» Сергея Зуева переводят из СИЗО в гражданскую больницу для оценки здоровья. Об этом 22 декабря заявил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи, который навестил профессора в изоляторе.



«Зуева перевозят из «Матросской Тишины» в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Перевод осуществлен по рекомендации самих сотрудников медсанчасти СИЗО. В момент, когда я был в «Матроской Тишине», Зуева уже вывозили с территории изолятора в гражданскую больницу», – цитирует его ТАСС.

