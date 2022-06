«Квака» на мониторах из деревни. В Петербурге открылся компьютерный клуб в стиле нулевых, но без гопников

За пару недель Андрей достал 10 больших мониторов, собрал 10 игровых машин, протянул 50 метров проводов для локальной сети, развесил постеры из игр. «Техническое открытие» провел с друзьями, до полной готовности резались в «Косынку», было весело.



Железо в машинах, по его выражению, «самопальное». И на компьютерах не получится запустить новейшие игры, но зато можно сыграть в Counter Strike, в Quake 3 Arena, Diablo II, Unreal Tournament, Serious Sam, Need For Speed Underground 2 и другие хиты. Стоимость средняя — 100 рублей в час. За временем следит ретропрограмма, которая за пять минут до конца скрипучим голосом бабушки предупреждает, а потом блокирует экран.