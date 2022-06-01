ТАСС: Российские силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию

Российские силовики опрашивают свидетелей о возможном совершении коррупционных действий со стороны экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружения. Об этом 1 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверяют информацию о тайных счетах Чубайса в европейских банках. По данным источника ТАСС, на них «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем».
25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от обязанностей спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. За несколько дней до этого агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что Чубайс покинул Россию из-за несогласия с военной операцией РФ на Украине. По данным ТАСС, бывший глава «Роснано» находится в Италии и в Россию не собирается.