ТАСС: Российские силовики проверяют Чубайса и его окружение на коррупцию

Российские силовики опрашивают свидетелей о возможном совершении коррупционных действий со стороны экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружения. Об этом 1 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.



«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы «Роснано» Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — рассказал собеседник агентства.

