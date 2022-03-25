Песков: Путин уволил Чубайса с должности своего спецпредставителя

Анатолий Чубайс освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сообщил 25 марта ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года. По словам Пескова, он работал «на общественных началах и зарплату не получал». Об уходе Чубайса стало известно 23 марта 2022 года. Агентство Bloomberg писало, что решение политика связано с несогласием с позицией Владимира Путина по действиям на Украине.