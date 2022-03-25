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Песков: Путин уволил Чубайса с должности своего спецпредставителя

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Анатолий Чубайс освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сообщил 25 марта ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года. По словам Пескова, он работал «на общественных началах и зарплату не получал». Об уходе Чубайса стало известно 23 марта 2022 года. Агентство Bloomberg писало, что решение политика связано с несогласием с позицией Владимира Путина по действиям на Украине.

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Комментарии (17)

265055770
Без выходного пособия?
Pilat
Всплывёт в США.
Он один из немногих, против кого запад не ввел санкций.
264653831
значить все украли и делать здесь нечего
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