Уход Чубайса подтвердили, но на климатическую политику это не повлияет

Представители Анатолия Чубайса заявили, что тот действительно покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента РФ Руслана Эдельгериева.



При этом он отметил, что уход Чубайса «не отразится на развитии климатической повестки в России». Анатолий Борисович, напомним, является одним из сторонников глобального перехода к зеленым источникам энергии. Также он поддерживает стремление РФ достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

