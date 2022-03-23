Уход Чубайса подтвердили, но на климатическую политику это не повлияет

Представители Анатолия Чубайса заявили, что тот действительно покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента РФ Руслана Эдельгериева.
При этом он отметил, что уход Чубайса «не отразится на развитии климатической повестки в России». Анатолий Борисович, напомним, является одним из сторонников глобального перехода к зеленым источникам энергии. Также он поддерживает стремление РФ достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
О том, что Чубайс ушел в отставку и якобы покинул страну, 23 марта сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, политик не согласен с позицией Владимира Путина по действиям на Украине. РБК со ссылкой на знакомых Чубайса писал, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул, однако намерен вернуться в страну.
Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года. До этого он много лет возглавлял госкорпорацию «Роснано».