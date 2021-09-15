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Чубайс заявил, что для роста пенсий и зарплат необходим переход к зеленой энергетике. Но на это нужны десятки миллиардов долларов

Чубайс заявил, что переход к зеленой энергетике в мире обойдется в триллионы долларов

Для глобального перехода к зеленым источникам энергии потребуются триллионы долларов. Об этом 15 сентября заявил спецпредставитель Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, пишет Forbes.

Энергетический переход от полезных ископаемых к зеленой энергетике будет стоить от 3 до 5% мирового ВВП, уточнил Чубайс.

«Сегодня у серьезных экономистов есть прямые системы доказательств, что концепция коричневого роста, то есть роста в рамках существующей энергетической парадигмы, неработоспособна. <…> Поэтому картинка гораздо более жесткая: либо переход к зеленому росту, который будет непростым, и не надо думать, что это сплошное счастье всем, <….> либо последовательная потеря позиций страны в целом и соответствующие последствия», — заявил Чубайс.

По его словам, у страны не будут покупать больше угля, просто потому что мир от такого типа топлива отказывается. Для роста пенсий, зарплат бюджетников и обеспечения армии современным вооружением, по мнению Чубайса, переход от «коричневой энергетики» необходим. При этом он может оказаться довольно болезненным. По оценке спецпредставителя Путина, потери России при переходе к зеленой энергетике могут составить $ 100 млрд в нефтегазовом секторе и еще $ 50 млрд — в прочих. 150 млрд долларов — это примерно 10% российского ВВП, их возможная потеря «совсем тяжелая история», — подытожил Чубайс.

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Комментарии (29)

nuga
Зеленая энергетика это дорогой квт час и производство товаров,но только пока на земле миллиарды человеков,а после планетной вакцинации и ревакцинации -дебет с кредитом даст зеленый баланс.Ведь человек тоже оставляет углеродный след подсчитали в Воронежском вузе,изобрели калькулятор и самые загрязнители-их коллеги ректоры с автомобильной кафедры,а самые чистые -студенты,хотя можно поспорить,ведь студенты курят и вейпуют.
nekto57
Чубайс заявил, что для роста пенсий и зарплат необходим переход к зеленой энергетике. Но на это нужны десятки миллиардов долларов......Для роста зарплат и пенсий нужно просто убрать всех Чубайсов.
Sonata
А для роста зарплат силовикам, чиновникам и прочим государевым людям какой цвет энергетики желаем?
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