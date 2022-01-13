Чубайс: Путин увел Россию с «тупого» пути развития

По словам чиновника, сейчас мир находится в стадии энергоперехода от старых невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ) к «чистым» источникам, каким как ветер, солнце, атом, гидроэнергетика.

Президенту РФ Владимиру Путину на фоне угроз, связанных с климатическим кризисом, удалось увести страну с пути развития, который мог привести к «безнадежному отставанию». Об этом 13 января заявил спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.

«Тупой» он назвал национальную стратегию игнорирования необходимости этого перехода. Вторую же он обозначил как smart strategy (умная стратегия). Она предполагает «пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ».



«Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год», — сказал Чубайс (цитата по РИА Новости).



Чубайс уверен, что выбор «тупого» пути развития мог бы привести Россию к глобальному отставанию. «Через 20–30 лет Россия чувствовала себя так же, как страна без Интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров», — добавил он.



Ранее Чубайс заявил, что Россия «долгие годы» живет в логике снижения тарифов на электричество. По его словам, это стало возможным благодаря реформе электроэнергетики.

