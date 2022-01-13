Чубайс: Путин увел Россию с «тупого» пути развития

Президенту РФ Владимиру Путину на фоне угроз, связанных с климатическим кризисом, удалось увести страну с пути развития, который мог привести к «безнадежному отставанию». Об этом 13 января заявил спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
По словам чиновника, сейчас мир находится в стадии энергоперехода от старых невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ) к «чистым» источникам, каким как ветер, солнце, атом, гидроэнергетика.
«Тупой» он назвал национальную стратегию игнорирования необходимости этого перехода. Вторую же он обозначил как smart strategy (умная стратегия). Она предполагает «пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ».
«Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год», — сказал Чубайс (цитата по РИА Новости).
Чубайс уверен, что выбор «тупого» пути развития мог бы привести Россию к глобальному отставанию. «Через 20–30 лет Россия чувствовала себя так же, как страна без Интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров», — добавил он.
Ранее Чубайс заявил, что Россия «долгие годы» живет в логике снижения тарифов на электричество. По его словам, это стало возможным благодаря реформе электроэнергетики.